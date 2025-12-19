HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

YouTube se cayó: Usuarios reportan problemas para ingresar a la plataforma de videos

La interrupción del servicio de YouTube afecta a numerosos internautas, generando preocupación entre los usuarios de la popular plataforma.

Caída de YouTube
Caída de YouTube | Foto: Difusión

Miles de usuarios reportaron este viernes 19 de diciembre una caída de YouTube. Según los internautas, los videos no cargan o aparece un error al momento de ingresar a la plataforma de videos. De acuerdo con DownDetector, portal que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, las fallas surgieron a partir de las 07:43 a.m.

Hasta el momento, la empresa no brindó información sobre el origen del problema en su plataforma. Tampoco se emitió un comunicado oficial que precise las acciones que se adoptarán para atender a los usuarios afectados.

Reporte de la caída de YouTube. Foto: captura DownDetector

Reporte de la caída de YouTube. Foto: captura DownDetector

Nota en desarrollo

