YouTube se cayó: Usuarios reportan problemas para ingresar a la plataforma de videos
La interrupción del servicio de YouTube afecta a numerosos internautas, generando preocupación entre los usuarios de la popular plataforma.
- ¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos
- ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?
Miles de usuarios reportaron este viernes 19 de diciembre una caída de YouTube. Según los internautas, los videos no cargan o aparece un error al momento de ingresar a la plataforma de videos. De acuerdo con DownDetector, portal que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, las fallas surgieron a partir de las 07:43 a.m.
Hasta el momento, la empresa no brindó información sobre el origen del problema en su plataforma. Tampoco se emitió un comunicado oficial que precise las acciones que se adoptarán para atender a los usuarios afectados.
TE RECOMENDAMOS
TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD
Reporte de la caída de YouTube. Foto: captura DownDetector
Nota en desarrollo