De conserje en oficina a crear la app de mensajería más usada en el mundo: la inspiradora historia del fundador de WhatsApp

Nació en la pobreza en Ucrania, pero su ingenio lo llevó a evolucionar las comunicaciones a distancia. Jan Koum pasó de limpiar oficinas a fundar WhatsApp y venderla a Facebook por miles de millones.

De conserje en oficina a crear la app de mensajería más usada en el mundo
De conserje en oficina a crear la app de mensajería más usada en el mundo | Foto: composición LR/Anton/gettyimages

Jan Koum encarna una de las historias de superación más potentes en el ámbito tecnológico de los últimos tiempos. Tras vivir desde muy joven en la pobreza, su llegada a California, Estados Unidos, cambiaría su destino y lo convertiría en una de las figuras más importantes del internet, tras crear y fundar la app de mensajería más usada hoy en el mundo, WhatsApp.  

Aunque en un inicio intentó sin éxito conseguir un puesto de trabajo en Facebook, luego el propio Mark Zuckerberg le propondría comprar la aplicación por un monto millonario a la compañía.

¿Quién es Jan Koum?

Jan Koum nació en 1976 en un pequeño pueblo a las afueras de Kiev, en la entonces Ucrania soviética. Su infancia estuvo marcada por la precariedad y por las dificultades propias de un sistema político restrictivo. A los 16 años logró emigrar junto a su madre a Mountain View, California, buscando una oportunidad en el corazón de la industria tecnológica.

Sin embargo, allí enfrentó su primer reto: sobrevivir en un país nuevo y sin recursos. Para sostenerse, su madre trabajaba como niñera y Koum se ganaba la vida como conserje en oficinas y supermercados, mientras estudiaba programación con manuales prestados de las bibliotecas públicas. Asimismo, asistía a foros de hackers, donde surgió su interés por la informática y la seguridad en redes surgió en esa etapa.

Para los 90, Jan Koum se disponía a estudiar Matemáticas e Informática, pero abandonó sus estudios cuando David File, cofundador de Yahoo!, lo convenció de trabajar para él. En la compañía conoció a Brian Acton, quien sería su futuro socio en la app que revolucionaría la mensajería.

Jan Koum y Brian Acton, fundadores de WhatsApp. Foto: Forbes

Jan Koum y Brian Acton, fundadores de WhatsApp. Foto: Forbes

¿Cómo Jan Koum creó WhatsApp?

Luego de 9 años de trabajo, decidió renunciar de Yahoo! junto a Brian Acton para viajar por el mundo. Al regresar de sus vacaciones, intentó buscar trabajo en varias empresas tecnológicas, incluyendo Facebook, pero fue rechazado. En 2007, Jan Koum compró un iPhone y advirtió el potencial que tendrían las aplicaciones móviles. Se dio cuenta de que el ecosistema Apple abría un camino para servicios de comunicación más directos y menos invasivos que los SMS tradicionales, que incluían anuncios, interrupciones o solicitaban un pago por el envío.

Con esa premisa desarrolló junto a su amigo Alex Fishman un prototipo que notificaba cambios de estado en los contactos. Ambos definieron el nombre WhatsApp, un juego de las palabras “What’s up?” (¿Qué hay?), muy popular en inglés. Posteriormente, convenció a Acton de unirse en su proyecto, quien logró gestionar US$ 250.000 como capital para la empresa. Es así como el 24 de enero de 2009 se lanzó oficialmente la app en la App Store de Apple.

Aunque al comienzo no tuvo el éxito que Koum esperaba, tras unos meses, en los que fueron mejorando la aplicación, la app comenzó su crecimiento y para 2013 ya había alcanzado los 200 millones de usuarios.

¿Por cuándo vendió WhatsApp a Facebook?

El crecimiento exponencial de WhatsApp atrajo la atención de gigantes tecnológicos. En febrero de 2014, Mark Zuckerberg invitó personalmente a Koum a cenar en su casa, donde le propondría comprar WhatsApp por 19.000 millones de dólares.

La compra se dividió en 12.000 millones de dólares en acciones de Facebook, 4.000 millones en efectivo y 3.000 millones en posesiones destinadas a los empleados y fundadores de WhatsApp. Koum, quien hasta entonces había mantenido un perfil bajo, se convirtió en multimillonario. Hoy, la app continúa siendo líder en mensajería con más de 2.000 millones de usuarios activos.

