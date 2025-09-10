Meta habría ocultado estudios sobre seguridad infantil en plataformas de realidad virtual, según exempleados

Un cartel con una frase de Mark Zuckerberg se exhibe durante la audiencia en el Congreso de Estados Unidos. | Foto: AFP

Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, habría ocultado investigaciones internas que señalaban graves riesgos para la seguridad infantil en sus plataformas de realidad virtual, según denuncias de empleados y exempleados que testificaron ante el Congreso de Estados Unidos.

Luego de ser sometido al escrutinio del Congreso en 2021, la compañía norteamericana contrató abogados para filtrar, editar y, en ocasiones, vetar investigaciones de seguridad sensibles, denunciaron seis investigadores.

Plataformas de realidad virtual de Meta afectarían negativamente a menores

En sus denuncias, reveladas por The Washington Post, afirman que el equipo legal de Meta intentó establecer una negación plausible sobre los efectos negativos de los productos de realidad virtual de la compañía en los usuarios jóvenes.

Aunque la realidad virtual le ha generado importantes pérdidas a la empresa, Meta sigue siendo líder en esta industria, principalmente a través de su línea de dispositivos Quest, incluyendo el exitoso visor Quest 3.

Cayce Savage, exinvestigadora de Meta, aseguró que la compañía de Mark Zuckerberg es consciente de que su plataforma de realidad virtual está llena de menores de edad.

"Meta ignora deliberadamente este conocimiento, a pesar de ser obvio para cualquiera que use sus productos", declaró.

Empleados advirtieron que plataformas estaban llenas de menores

Documentos internos muestran que, después de que la exgerente de producto, Frances Haugen, filtrara información perjudicial sobre las políticas de contenido de la compañía, Meta impuso nuevas normas a cualquier investigación sobre temas "sensibles", como infancia, género, raza y acoso.

Esto incluía la recomendación de que los investigadores tuvieran cuidado sobre cómo enmarcaban sus estudios, evitando términos como ilegal o afirmar que algo viola leyes específicas.

Sin embargo, los documentos revelan que empleados advirtieron repetidamente que los menores de 13 años estaban eludiendo las restricciones de edad para usar los servicios de realidad virtual de Meta.

En 2017, un empleado estimó que en algunas salas virtuales entre el 80% y el 90% de los usuarios eran menores de edad. "Este es el tipo de cosas que acaban en los titulares, y de forma muy negativa", advirtió.

Meta niega las acusaciones

En declaraciones a The Washington Post, Meta negó las acusaciones. Dani Lever, portavoz de la empresa estadounidense, aseguró que todas las pruebas presentadas son una "narrativa predeterminada y falsa" basada en ejemplos seleccionados.

"Respaldamos el excelente trabajo de nuestro equipo de investigación y estamos consternados por estas tergiversaciones de sus esfuerzos", sostuvo Lever, asegurando que Meta ha creado diversas protecciones de seguridad para usuarios jóvenes.

Por su parte, el investigador Jason Sattizahn declaró en la audiencia del Senado que estaba muy claro que Meta es incapaz de cambiar sin ser forzada por el Congreso.

"Ya sea por compromiso o por obtener ganancias a cualquier precio, han tenido oportunidades inmerecidas de corregir su comportamiento, y no lo han hecho", señaló Sattizahn a los senadores.