¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes del mundo

Todos los meses, los especialistas de AnTuTu (un portal especializado en benchmarking) publican su ranking de los teléfonos inteligentes de gama alta más potentes del mundo. El último listado (agosto 2025) ha sorprendido a miles de fanáticos de la tecnología, ya que varias marcas reconocidas quedaron fuera del ansiado 'top ten'. Aquí podrás conocerlas.

Si estás pensando cambiar tu celular, debido a que está teniendo problemas de rendimiento o batería, estos modelos son una buena opción, ya que poseen las mejores especificaciones técnicas actualmente. Cabe resaltar que algunos equipos solo estan disponibles en China u otros mercados específicos, por lo que podrías no encontrarlos en tu país.

¿Cuál es el smartphone más potente del mundo?

Por segundo mes consecutivo, el teléfono más poderoso del mundo es el Red Magic 10 Pro. Este equipo consiguió 2.670.065 puntos y superó al iQOO 13 (2.648.446) y al iQOO Neo10 Pro+ (2.537.149) que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Un detalle a resaltar es que los 3 modelos usan el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Otras marcas tecnológicas que lograron meterse dentro del 'top ten' de AnTuTu fueron OnePlus con su OnePlus 13, Xiaomi con tres modelos (Poco F7 Ultra, Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi 15), Vivo con dos equipos (Vivo X200 Pro y Vivo X200 Pro mini) y finalmente Samsung que se quedó con la décima ubicación con su Samsung Galaxy S25 Ultra.

Miles de usuarios quedaron sorprendidos por la ausencia de varias marcas reconocidas. Honor y Realme, por ejemplo, estuvieron a punto de entrar al 'top ten' de AnTuTu con los Honor Magic 7 Pro y Realme Neo7, pero estos smartphones quedaron en la décimo segunda y décimo tercera ubicación con 2085359 y 2066270 puntos, respectivamente.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Red Magic 10 Pro?

Este teléfono premium no solo tiene un diseño bastante elegante, sino también certificación IP54, por lo que es resistencia al ingreso de polvo y agua (salpicaduras). En lo que respecta a sus dimensiones, el smartphone posee las siguientes medidas: 163,42 mm de altura, 76,14 mm de ancho y 8,9 mm de espesor. Además, tiene un peso aproximado de 229 gramos.

Por otra parte, el Red Magic 10 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución de 1.5 K (2688 x 1216 píxeles) Y una tasa de refresco de 144 Hz. En su interior, tenemos el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB de RAM, 256/512 GB de memoria interna y una poderosa batería de 7050 mAh con 100 W de velocidad de carga.

Finalmente, con respecto a las cámaras, el smartphone posee una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal, por su parte, es de 16 MP y está oculta debajo de la pantalla, por lo que no verás ningún agujero o notch en la pantalla.

¿Cuáles son los 10 teléfonos más potentes en la actualidad, según AnTuTu?

Red Magic 10 Pro ( 2.670.065 puntos) iQOO 13 (2.648.446 puntos) iQOO Neo10 Pro+ ( 2.537.149 puntos) OnePlus 13 ( 2.499.396 puntos) Poco F7 Ultra (2.438.753 puntos) Xiaomi 15 Ultra (2.427.215 puntos) Vivo X200 Pro (2.411.591 puntos) Xiaomi 15 (2.377.260 puntos) Vivo X200 Pro mini (2.314.890 puntos) Samsung Galaxy S25 Ultra (2.156.040 puntos)