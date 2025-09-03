HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Tecnología

¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes del mundo

Acaban de publicar un ranking con los 10 mejores teléfonos del momento y miles de usuarios se sorprendieron al notar la ausencia de varias marcas reconocidas. ¿Qué celular quedó en primer lugar?

Así luce el módulo fotográfico del Red Magic 10 Pro.
Así luce el módulo fotográfico del Red Magic 10 Pro. | Foto: Notebookcheck

Todos los meses, los especialistas de AnTuTu (un portal especializado en benchmarking) publican su ranking de los teléfonos inteligentes de gama alta más potentes del mundo. El último listado (agosto 2025) ha sorprendido a miles de fanáticos de la tecnología, ya que varias marcas reconocidas quedaron fuera del ansiado 'top ten'. Aquí podrás conocerlas.

Si estás pensando cambiar tu celular, debido a que está teniendo problemas de rendimiento o batería, estos modelos son una buena opción, ya que poseen las mejores especificaciones técnicas actualmente. Cabe resaltar que algunos equipos solo estan disponibles en China u otros mercados específicos, por lo que podrías no encontrarlos en tu país.

PUEDES VER: El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

lr.pe

¿Cuál es el smartphone más potente del mundo?

Por segundo mes consecutivo, el teléfono más poderoso del mundo es el Red Magic 10 Pro. Este equipo consiguió 2.670.065 puntos y superó al iQOO 13 (2.648.446) y al iQOO Neo10 Pro+ (2.537.149) que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Un detalle a resaltar es que los 3 modelos usan el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Otras marcas tecnológicas que lograron meterse dentro del 'top ten' de AnTuTu fueron OnePlus con su OnePlus 13, Xiaomi con tres modelos (Poco F7 Ultra, Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi 15), Vivo con dos equipos (Vivo X200 Pro y Vivo X200 Pro mini) y finalmente Samsung que se quedó con la décima ubicación con su Samsung Galaxy S25 Ultra.

Miles de usuarios quedaron sorprendidos por la ausencia de varias marcas reconocidas. Honor y Realme, por ejemplo, estuvieron a punto de entrar al 'top ten' de AnTuTu con los Honor Magic 7 Pro y Realme Neo7, pero estos smartphones quedaron en la décimo segunda y décimo tercera ubicación con 2085359 y 2066270 puntos, respectivamente.

PUEDES VER: YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

lr.pe

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Red Magic 10 Pro?

Este teléfono premium no solo tiene un diseño bastante elegante, sino también certificación IP54, por lo que es resistencia al ingreso de polvo y agua (salpicaduras). En lo que respecta a sus dimensiones, el smartphone posee las siguientes medidas: 163,42 mm de altura, 76,14 mm de ancho y 8,9 mm de espesor. Además, tiene un peso aproximado de 229 gramos.

Por otra parte, el Red Magic 10 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución de 1.5 K (2688 x 1216 píxeles) Y una tasa de refresco de 144 Hz. En su interior, tenemos el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB de RAM, 256/512 GB de memoria interna y una poderosa batería de 7050 mAh con 100 W de velocidad de carga.

Finalmente, con respecto a las cámaras, el smartphone posee una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal, por su parte, es de 16 MP y está oculta debajo de la pantalla, por lo que no verás ningún agujero o notch en la pantalla.

PUEDES VER: iMac G3, la computadora que salvó a Apple de la quiebra y dio origen a la 'i' en sus productos

lr.pe

¿Cuáles son los 10 teléfonos más potentes en la actualidad, según AnTuTu?

  1. Red Magic 10 Pro ( 2.670.065 puntos)
  2. iQOO 13 (2.648.446 puntos)
  3. iQOO Neo10 Pro+ ( 2.537.149 puntos)
  4. OnePlus 13 ( 2.499.396 puntos)
  5. Poco F7 Ultra (2.438.753 puntos)
  6. Xiaomi 15 Ultra (2.427.215 puntos)
  7. Vivo X200 Pro (2.411.591 puntos)
  8. Xiaomi 15 (2.377.260 puntos)
  9. Vivo X200 Pro mini (2.314.890 puntos)
  10. Samsung Galaxy S25 Ultra (2.156.040 puntos)
Estos son los 10 mejores teléfonos en la actualidad, según AnTuTu. Foto: captura

Estos son los 10 mejores teléfonos en la actualidad, según AnTuTu. Foto: captura

Notas relacionadas
El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

LEER MÁS
YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

LEER MÁS
iMac G3, la computadora que salvó a Apple de la quiebra y dio origen a la 'i' en sus productos

iMac G3, la computadora que salvó a Apple de la quiebra y dio origen a la 'i' en sus productos

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Audífonos Bluetooth desaparecidos? Descubre cómo localizarlos aunque estén apagados

¿Audífonos Bluetooth desaparecidos? Descubre cómo localizarlos aunque estén apagados

LEER MÁS
¿Cómo grabar la pantalla de mi PC o laptop con y sin programas en Windows 10?

¿Cómo grabar la pantalla de mi PC o laptop con y sin programas en Windows 10?

LEER MÁS
La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

LEER MÁS
YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

LEER MÁS
El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Tecnología

Google no tendrá que vender Chrome ni Android, pero deberá compartir datos con la competencia, ordena juez

El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota