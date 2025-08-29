Google Fotos se actualiza e incluye increíble función: podrás eliminar fondos de imágenes con IA
Olvídate de instalar apps extrañas en tu celular. Google Fotos ahora posee su propia función para eliminar fondos de imágenes mediante inteligencia artificial. Te enseñamos cómo.
- ¿Piensas renovar tu celular? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025
- La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?
Cuando piensas en Google Fotos, lo primero que viene a tu mente es una aplicación que permite almacenar fotografías y videos en la nube de Google para liberar espacio en tu smartphone. Sin embargo, esta plataforma ofrece mucho más, ya que cada cierto tiempo incorpora funciones innovadoras que sorprenden y son bien recibidas por los usuarios.
Recientemente, se acaba de revelar que Google Fotos ha recibido una función que promete volverse la favorita de miles de personas, quienes ya no tendrán que instalar apps de terceros para eliminar los fondos de una imagen. A partir de ahora, si quieren hacerlo, simplemente tendrán que abrir la plataforma que viene preinstalada en todos los Android.
PUEDES VER: ¿Qué eran las 'Mac clones' y por qué Steve Jobs las odiaba tanto? Así logró acabar con ellas
¿Qué sabemos sobre esta nueva función de Google Fotos?
En la actualidad, existen muchas herramientas que sirven para remover el fondo de una imagen con inteligencia artificial. Aunque la mayoría pueden usarse de manera gratuita, suelen tener limitaciones importantes, como la reducción de la calidad, lo que afecta a los diseños. Para evitar esto, los usuarios deben pagar una versión premium.
A través de un comunicado, Google acaba de anunciar que los usuarios de Google Fotos podrán acceder a una nueva función que les permita eliminar el fondo de cualquier imagen y dejarla transparente. Lo curioso es que, por el momento, esta característica solo está disponible para los usuarios de iPhone e iPad con iOS 17 o una versión superior.
Si tienes un teléfono fabricado por Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus o cualquier otra marca que usa Android como sistema operativo, lastimosamente todavía no podrás disfrutar de esta función. No obstante, lo más probable es que termine aterrizando en tu celular las próximas semanas, así que debes estar atento.
Cabe resaltar que la aplicación 'Fotos', desarrollada por Apple, ya incluye una herramienta que permite eliminar el fondo de las imágenes para volverlas stickers. Por lo que Google tendrá que batallar para convencer a los usuarios de iPhone y iPad de descargar su aplicación para hacer lo mismo que la app que viene preinstalada en sus equipos.
PUEDES VER: Adiós a los Smart TV lentos: Google tiene un plan para que las apps carguen más rápido y sin 'lag'
¿Cómo quitar el fondo de una imagen con Google Fotos?
Para utilizar esta herramienta necesitas un iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 o cualquier otro modelo compatible con iOS 17 o versiones posteriores. También funciona en iPad que ejecuten iPadOS 17 o superior. Si cuentas con alguno de estos dispositivos, solo deberás seguir las siguientes indicaciones:
- Ve a App Store y descarga la última versión de Google Fotos
- Abre una fotografía en la aplicación
- Pulsa durante unos segundos el objeto principal de la imagen
- Aparecerá un efecto brillante que delimite el objeto
- En cuestión de segundos, se eliminará el fondo y solo quedará el objeto principal
- Eso sería todo. Puedes descargar la imagen en tu equipo o volverla un sticker