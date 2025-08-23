WhatsApp prueba función para reportar errores desde la app en iOS

WhatsApp incorporó una nueva función en su versión beta para iOS que permite a los usuarios reportar errores de forma más rápida e intuitiva desde la aplicación. El objetivo de esta actualización es mejorar la experiencia del usuario y reducir el tiempo necesario para informar fallos.

La opción está disponible en la última actualización 25.23.10.71 de la beta para iPhone a través del programa TestFlight. Con este cambio, la compañía busca fortalecer su servicio de atención al cliente y resolver problemas técnicos con mayor eficiencia.

La opción está disponible en la última actualización. Foto: Composición LR





Un acceso directo en Ajustes para reportar fallos

La nueva función se encuentra en el apartado de Ajustes de WhatsApp e implementa un rediseño que permite acceder a un formulario para describir el problema y, si es necesario, adjuntar capturas de pantalla. Esta mecánica simplifica el contacto con el soporte técnico, evitando que los usuarios tengan que navegar hasta el final del Centro de Ayuda.

Según WABetaInfo, el sistema está diseñado para recibir retroalimentación detallada que ayude al equipo de desarrollo a identificar y corregir errores rápidamente. El objetivo principal es reducir el tiempo que los usuarios tardan en enviar un reporte y mejorar la calidad del soporte dentro de la aplicación.

Qué problemas se pueden reportar

La herramienta está pensada para informar fallos como bloqueos en la interfaz, errores en los chats, problemas para abrir conversaciones o dificultades al enviar archivos multimedia. De esta manera, WhatsApp busca recopilar información precisa para optimizar la aplicación antes de su lanzamiento en la versión estable.

Por ahora, la función está disponible únicamente para los usuarios registrados en la beta para iOS, pero se espera que llegue a más dispositivos en próximas actualizaciones.