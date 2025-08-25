Cuidado con llamadas y mensajes falsos en WhatsApp: así roban tu cuenta y acceden a tus datos

Un caso en España reveló lo fácil que puede ser perder el control de una cuenta de WhatsApp. Una llamada desde un número con prefijo estadounidense y una falsa alerta de seguridad fueron suficientes para que una usuaria entregara un código de verificación y quedara sin acceso a su perfil.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte que este tipo de ataques no solo vulneran la privacidad del titular, sino que convierten la cuenta secuestrada en un instrumento para fraudes contra familiares y amigos.

Los delincuentes suelen llamar haciéndose pasar por personal técnico. Foto: Composición LR





Cómo roban una cuenta de WhatsApp

Los delincuentes suelen llamar haciéndose pasar por personal técnico de la aplicación, asegurando que detectaron un “acceso sospechoso”. Luego, solicitan datos del dispositivo y un código que WhatsApp envía para validar identidad. Al entregarlo, la víctima cede el control total de su cuenta.

Con el perfil bajo su poder, los atacantes pueden bloquear al dueño legítimo e iniciar intentos de estafa a través de mensajes dirigidos a contactos, simulando urgencias para pedir dinero o nuevos códigos de verificación.

Modalidades y riesgos del fraude

El robo no siempre ocurre mediante llamadas. Existen variantes con mensajes que aparentan venir de amistades, pidiendo reenviar un código recibido “por error”. Esta estrategia permite asociar la cuenta a un dispositivo manejado por los criminales.

El riesgo va más allá del acceso: conversaciones privadas, historiales y archivos quedan expuestos. Además, los agresores multiplican las solicitudes fraudulentas, generando confianza y urgencia en el círculo cercano de la víctima para obtener transferencias o información sensible.

Medidas para proteger tu cuenta

Especialistas recomiendan activar la verificación en dos pasos, no compartir códigos bajo ninguna circunstancia y verificar los dispositivos vinculados desde la configuración de la aplicación. También se aconseja establecer una contraseña segura en el buzón de voz y habilitar un correo electrónico para la recuperación del PIN.

En caso de secuestro de cuenta, es clave reunir pruebas, alertar a los contactos y presentar denuncia ante las autoridades. La prevención y la concientización siguen siendo las mejores armas frente a este tipo de ataques.