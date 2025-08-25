WhatsApp activa función de privacidad mejorada: cómo usarla y qué beneficios ofrece

En medio de la preocupación generada por mensajes virales sobre supuestos riesgos de privacidad en WhatsApp, la aplicación incorporó una herramienta real que refuerza la seguridad: la función de Privacidad mejorada del chat.

Este recurso no sustituye el cifrado de extremo a extremo, que ya impide que terceros accedan a los mensajes, pero añade medidas adicionales para controlar la circulación de contenido dentro de los propios chats.

WhatsApp introdujo la función Privacidad mejorada, Foto: Composición LR





¿Qué es la privacidad mejorada y para qué sirve?

WhatsApp introdujo la función Privacidad mejorada del chat para reducir la exposición de datos en conversaciones. Al activarla, se bloquean acciones como la exportación de mensajes a otras plataformas, el guardado automático de fotos y videos en la galería del receptor y el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del chat.

Estas medidas son útiles en grupos numerosos o conversaciones donde no conoces a todos los participantes, evitando la difusión no autorizada de mensajes o archivos y disminuyendo riesgos de estafas digitales.

Beneficios y cómo activarla

Aunque no es obligatoria, se recomienda activar esta función en chats donde se comparta información sensible. Entre los beneficios destacan:

Mayor control sobre los mensajes y archivos enviados.

Seguridad adicional en grupos con contactos poco conocidos.

Protección contra usos indebidos de IA en conversaciones.

Para activarla, ingresa a la configuración del chat, selecciona el nombre del contacto o grupo y elige la opción Privacidad mejorada del chat.

Más funciones para proteger tu información en WhatsApp

Además de esta herramienta, WhatsApp ofrece controles como la gestión de la foto de perfil, la última conexión y los estados, permitiendo restringir la visibilidad de la información personal. También se puede destacar mensajes importantes, usar listas de difusión para enviar información sin reenviar y configurar respuestas automáticas para cuentas profesionales.

Estas funciones, combinadas con la privacidad mejorada, convierten a esta aplicación de mensajería en una plataforma más segura y adaptable a distintos escenarios de uso.