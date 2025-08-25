WhatsApp activa función de privacidad mejorada: cómo usarla y qué beneficios ofrece
La nueva opción de privacidad mejorada en WhatsApp limita la exportación de mensajes y protege tu información en chats individuales y grupales.
- ¿Piensas renovar tu celular? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025
- La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?
En medio de la preocupación generada por mensajes virales sobre supuestos riesgos de privacidad en WhatsApp, la aplicación incorporó una herramienta real que refuerza la seguridad: la función de Privacidad mejorada del chat.
Este recurso no sustituye el cifrado de extremo a extremo, que ya impide que terceros accedan a los mensajes, pero añade medidas adicionales para controlar la circulación de contenido dentro de los propios chats.
WhatsApp introdujo la función Privacidad mejorada, Foto: Composición LR
¿Qué es la privacidad mejorada y para qué sirve?
WhatsApp introdujo la función Privacidad mejorada del chat para reducir la exposición de datos en conversaciones. Al activarla, se bloquean acciones como la exportación de mensajes a otras plataformas, el guardado automático de fotos y videos en la galería del receptor y el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del chat.
Estas medidas son útiles en grupos numerosos o conversaciones donde no conoces a todos los participantes, evitando la difusión no autorizada de mensajes o archivos y disminuyendo riesgos de estafas digitales.
Beneficios y cómo activarla
Aunque no es obligatoria, se recomienda activar esta función en chats donde se comparta información sensible. Entre los beneficios destacan:
- Mayor control sobre los mensajes y archivos enviados.
- Seguridad adicional en grupos con contactos poco conocidos.
- Protección contra usos indebidos de IA en conversaciones.
Para activarla, ingresa a la configuración del chat, selecciona el nombre del contacto o grupo y elige la opción Privacidad mejorada del chat.
PUEDES VER: Cómo recuperar fotos y videos eliminados en WhatsApp: guía completa para Android y iPhone
Más funciones para proteger tu información en WhatsApp
Además de esta herramienta, WhatsApp ofrece controles como la gestión de la foto de perfil, la última conexión y los estados, permitiendo restringir la visibilidad de la información personal. También se puede destacar mensajes importantes, usar listas de difusión para enviar información sin reenviar y configurar respuestas automáticas para cuentas profesionales.
Estas funciones, combinadas con la privacidad mejorada, convierten a esta aplicación de mensajería en una plataforma más segura y adaptable a distintos escenarios de uso.