Evita que cualquier extraño te agregue a grupos: así puedes configurar WhatsApp para más privacidad

WhatsApp es una de las redes más usadas en el mundo. | Foto: Tec

Las diferentes formas de estafa en WhatsApp se han vuelto más comunes y más peligrosas para las y los usuarios, por lo que se recomienda tener mucho cuidado y proteger la cuenta. Si esta es robada, los ciberdelincuentes podrían acceder a fotos, videos, conversaciones, contraseñas, archivos importantes, entre otros datos.

Uno de los casos más peligrosos de estafa no ocurre en chats individuales, sino en chats grupales, donde muchas veces personas desconocidas te agregan y pueden enviarte enlaces maliciosos para robar tus cuentas o incluso acceder a tus cuentas bancarias. Por ello, existe una configuración en WhatsApp que permite proteger tu privacidad.

¿Cómo evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos de WhatsApp?

Para evitar que esto suceda, debes ingresar a la opción “Todos”, luego, “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”, para restringir quiénes pueden agregarte. Además, si una persona que no tienes en tu lista de contactos te añade a un grupo, puedes revisar la información del grupo y si sospechas de alguna estafa, salir de inmediato y reportarlo.

Su centro de ayuda también está atento a lo que ocurre con las y los usuarios de WhatsApp, especialmente en los grupos. Por ello, señala: “Creemos que debe tener el control sobre con quién se comunica y a qué grupos se une. Por eso, le proporcionamos herramientas para salir de los grupos que no desea integrar o para reportarlos”.

¿Cómo puedes crear un grupo de WhatsApp?

Para crear un grupo de WhatsApp de forma segura, primero debes ingresar a la aplicación. Luego, dirígete a la pestaña “Chats”, presiona el ícono de nuevo chat (ubicado en la esquina inferior derecha) y selecciona la opción “Nuevo grupo”. Después, elige a las personas que deseas agregar.

A las personas que agregues al grupo les llegará una notificación, y podrán ingresar para compartir los archivos que deseen. Luego, en la conversación, puedes configurar el nombre del grupo y añadir una foto grupal si lo deseas.