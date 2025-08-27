WhatsApp: así puedes liberar espacio en tu celular sin tener que borrar tus conversaciones ni perder archivos importantes

No es necesario eliminar archivos para liberar espacio en la aplicación. | Foto: La Sexta

No es necesario eliminar archivos para liberar espacio en la aplicación. | Foto: La Sexta

En nuestro día a día usamos las redes sociales, y la más utilizada es WhatsApp. En esta aplicación se pueden enviar mensajes, notas de voz, fotos, videos, archivos, entre otros, y se ha vuelto fundamental para comunicarnos en el trabajo, los estudios, las reuniones familiares, entre otros ámbitos. Por ello, es común que el espacio de almacenamiento se llene.

Ante esta situación, muchos usuarios optan por borrar archivos y otros elementos importantes; sin embargo, se recomienda utilizar otro método. En la aplicación WhatsApp existe una opción para eliminar los archivos que ya no usamos, en lugar de borrar nuestros chats u otros contenidos valiosos.

¿Cómo puedes ganar espacio en WhatsApp sin eliminar tus chats?

Cabe recordar que la aplicación no cuenta con una papelera, como ocurre en otras, pero sí permite buscar y eliminar archivos innecesarios. El proceso, sin embargo, es diferente segun el tipo de celular que tengas. En Android el proceso es el siguiente:

Ingresa a la aplicación WhatsApp y dirígete a “Ajustes”.

Busca la opción “Almacenamiento y datos” y, luego, ingresa a “Administrar almacenamiento”.

La aplicación te mostrará el rango de espacio que tienes libre y te sugerirá qué archivos puedes eliminar según el peso que ocupen.

Otra de las opciones que puedes utilizar es la eliminación manual. Para ello, puedes ingresar chat por chat y filtrar los archivos más pesados o aquellos que no has usado. De esta manera, no se borra la conversación, solo el archivo multimedia asociado.

¿Cómo puedes ganar espacio en WhatsApp en IPhone?

En el caso de estos celulares, el proceso es más sencillo que la del anterior, aunque cambian algunos pasos. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Ingresa a la aplicación y entra ajustes

Toca en “Almacenamiento y datos” y luego selecciona “Administración de almacenamiento”.

Dirígete a la opción “Revisar archivos grandes”.

Luego, mantén pulsado el archivo —o varios a la vez— que desees eliminar y selecciona la opción “Papelera”. De esta manera, se eliminarán de tu dispositivo.

Todos los archivos están duplicados en la galería del iPhone, por lo que también se recomienda eliminarlos desde allí. Recuerda que, al borrar estos archivos, puedes agilizar el rendimiento y hacer más funcional tu dispositivo móvil.