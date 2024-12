¿Piensas jugar al 'amigo secreto'? WhatsApp posee un truco para realizar el sorteo sin usar papelitos

Faltan pocas semanas para que sea Navidad y miles de personas quieren jugar al 'Amigo secreto' o 'Amigo invisible', una tradición donde los participantes intercambian regalos de forma anónima. Si planeas unirte a esta actividad, ya sea con tus familiares, compañeros del trabajo u otro grupo de amigos, debes saber que WhatsApp puede ayudarte a organizar el sorteo. ¿Quieres saber cómo?

Por lo general, para jugar al 'Amigo secreto', se escriben los nombres de todos los participantes en papelitos que se colocan en una bolsa o recipiente. Luego, cada integrante del grupo saca un papelito al azar, sin revelar la identidad de la persona que le tocó. Este secreto tienen que mantenerse hasta el intercambio de regalos que normalmente se realiza antes del 25 de diciembre.

¿Cómo WhatsApp puede ayudarte con el amigo secreto?

Muchas personas piensan que, para realizar el sorteo del 'Amigo secreto', todos los participantes deben encontrarse en el mismo lugar, ya que así se evitan confusiones y se garantiza que cada uno saque un papelito. El problema es que no todos pueden estar presentes el día elegido. Por suerte, existe un método que te permite organizarlo todo de forma remota y a través de WhatsApp.

En la actualidad, la aplicación de mensajería instantánea no incluye una función que nos permita organizar sorteos; sin embargo, so no impide que podamos realizarlos. Para lograrlo, será necesario descargar una aplicación adicional desarrollada por terceros. Debido a que hay varias opciones disponibles, vamos a recomendarte una que está disponible en Android e iOS.

¿Cómo hacer el sorteo del 'Amigo secreto' con WhatsApp?

Primero deberás descargar una aplicación llamada "Amigo Secreto 22: ¡Sortéalo!" en tu teléfono inteligente o tablet. Esta app, que tiene una alta valoración entre los usuarios, se encuentra disponible en Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Google y Apple, respectivamente. Tras haberla instalado, tendrás que darle los permisos correspondientes y seguir estas indicaciones:

Ingresa a la aplicación 'Amigo Invisible 22'

Pulsa en la opción Nuevo grupo

Redacta un nombre para ese grupo.

Puedes introducir un presupuesto del regalo. Por ejemplo, S/50.

Selecciona la fecha de intercambio de los regalos

También podrás escribir algunas reglas adicionales, aunque esto es opcional.

Luego de haber creado el grupo con la aplicación "Amigo Secreto 22: ¡Sortéalo!", el organizador deberá pulsar el botón Compartir (ubicado en la esquina superior derecha) para poder enviar la invitación a los participantes a través de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger u otra plataforma de mensajería que utilicen.

Las personas que están participando (que también deben haber instalado la aplicación en sus teléfonos) tendrán que ingresar al link que les envió el organizador a través de WhatsApp u otra app similar. Al hacerlo, les aparecerá en la pantalla de su celular la invitación para jugar al 'Amigo secreto', así que deberán aceptarla.

Cuando todos los participantes hayan aceptado la invitación, el organizador del juego deberá pulsar el botón 'Realizar sorteo', y la aplicación se encargará automáticamente de asignar a su 'amigo secreto'. Después de unos segundos, todos conocerán a quién deben darle su regalo anónimo. Es importante destacar que el sorteo es anónimo, así que ni siquiera el organizador sabrá los detalles.