¿Cómo recuperar tu cuenta de Facebook, WhatsApp o Instagram si fue bloqueada por Meta?

Se desconocen las causas que han provocado este baneo masivo. Foto: The New York Times/composición LR

Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, ha realizado un baneo masivo que viene afectando a miles de usuarios en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, entre otros países. Estas personas se asombraron al notar que bloquearon el acceso a sus cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp, y temen perderlas de forma definitiva. ¿Es posible recuperarlas?

¿Por qué Meta ha baneado miles de cuentas de Facebook, WhatsApp e Instagram?

Según reportes hechos por los afectados, el bloqueo masivo comenzó el 18 de diciembre de 2024. La red social X (antes llamada Twitter) se llenó de publicaciones de personas que no podían ingresar a Facebook, Instagram y WhatsApp, ya que la empresa estadounidense les había suspendido sus cuentas de forma imprevista y les era imposible recuperarlas.

"Meta exijo una respuesta. Todas mis cuentas fueron bloqueadas. No he hecho nada en contra de las normas y no me dan solución". "Meta nos dejas totalmente incomunicados. Nos baneas sin siquiera una notificación o advertencia", "Pasan los minutos, las horas y no dan repuesta de todo este desastre", estos son algunos de los mensajes publicados por los afectados.

El gigante tecnológico tiene varios canales oficiales que usa para informar sobre problemas o caídas que sufren sus aplicaciones principales; sin embargo, hasta el momento, no han compartido ningún comunicado que brinde más detalles sobre el baneo masivo que está afectando a miles de usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram.

No obstante, leyendo las capturas de pantalla publicadas por los usuarios afectados, podemos apreciar que la compañía de Mark Zuckerberg habría suspendido esas cuentas, debido a que el perfil (o las acciones de la persona) irían contra las Normas comunitarias. Vale resaltar que muchos cibernautas piensan que esto es un error, ya que les hubieran hecho una advertencia.

¿Cómo recuperar mi cuenta de Facebook, WhatsApp e Instagram si fue suspendida por Meta?

Si la inhabilitación es permanente, lamentamos informarte que no hay forma de recuperar tu cuenta de Facebook, WhatsApp o Instagram. Sin embargo, si al acceder a las plataformas aparece la opción de apelar la suspensión, puedes presentar una solicitud para que Meta revise el caso y, de ser procedente, restablezca tus cuentas y te permita volver a usar tus aplicaciones favoritas.

En caso el baneo sea permanente, solo queda esperar a que Meta corrija este posible error y restablezca las cuentas que se vieron afectadas. Te recomendamos revisar sus redes y esperar un comunicado oficial con más información. Por ningún motivo te contactes con personas que afirman ayudar a recuperar cuentas, ya que son estafadores.

Paco Web, un experto en temas de ciberseguridad, utilizó su cuenta de Twitter para advertir sobre esta situación. De acuerdo al especialista, muchos perfiles falsos en X están recomendado a usuarios que, supuestamente, les ayudaron a recuperar sus cuenta de Facebook, Instagram y WhatsApp. En realidad, son delincuentes que te pedirán tu correo y contraseña para robártela.