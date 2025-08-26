HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Guía rápida: dónde está la papelera de WhatsApp en tu dispositivo móvil

Con la copia de seguridad puedes recuperar todos los archivos que fueron eliminados en WhatsApp.


La papelera de WhatsApp en donde puede recuperar tus archivos.
La papelera de WhatsApp en donde puede recuperar tus archivos. | Foto: El Cronista

Muchas veces, cuando compramos nuevos celulares, o sufrimos un robo, o se nos pierde el celular, o eliminamos información para tener espacio en nuestro dispositivo móvil, al volver a instalar WhatsApp, perdemos algunos chats importantes que pueden tener fotos privadas, videos, archivos, entre otros.

La aplicación de WhatsApp no cuenta con una papelera, pero la copia de seguridad cumple el mismo mecanismo, lo cual puede guardar temporalmente los mensajes eliminados. Eso sí, siempre y cuando la aplicación esté actualizada y se realice la copia de seguridad correctamente.

¿Cómo se puede recuperar los mensajes eliminados?

El proceso de recuperación de los mensajes se da si el mecanismo de copia de seguridad ha sido activado automáticamente, pero también se puede realizar manualmente; sin embargo, no debes olvidarte de hacerlo. El proceso para recuperar tus chats perdidos es el sguiente:

  • Desinstala e instala nuevamente WhatsApp
  • Verifica el número de teléfono para poder realizar la operación. En el caso del iPhone, ingresa tu código de iCloud para poder tener el archivo de respaldo.
  • Te aparecerá una opción que dice “Restaurar historial de chats”. Por seguridad, te enviarán un SMS o llamarán con un código de verificación.

Después de todo este proceso, podrás recuperar los archivos que fueron eliminados. En el caso de los videos, es necesario tener activada la opción de guardar videos.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp?

En estos últimos meses se han visto muchos casos de estafas y robos mediante la red social de WhatsApp. Es por eso que se recomienda a la población tener un bloqueo adicional en la aplicación.

Para poder proteger tu cuenta, tienes que ingresar a la aplicación. En la esquina superior hay tres puntos; luego, ingresas a privacidad y eliges la opción con la cual quieres bloquear, ya sea mediante Face ID, huella digital o PIN de seis dígitos.

