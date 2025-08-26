Tiembla WhatsApp: Spotify anuncia nueva función que permite enviar mensajes directos a tus amigos

Podrás compartir tus canciones favoritas con tus amigos a través de un chat privado. | Foto: TechCrunch

Podrás compartir tus canciones favoritas con tus amigos a través de un chat privado. | Foto: TechCrunch

Aunque WhatsApp sigue siendo la app de mensajería instantánea más popular del mundo, no es la única opción disponible. En la actualidad, otras plataformas como Telegram o Signal buscan arrebatarle el liderazgo. Además, recientemente se ha sumado otro competidor totalmente inesperado: Spotify, que anunció una nueva función para enviar mensajes entre usuarios.

A través de un comunicado, la compañía presentó Spotify Messages, una herramienta que estará disponible para todos los usuarios mayores de 16 años, sin costo adicional. Por el momento, solo está habilitada en algunos países seleccionados, pero se espera que sea implementada a nivel global en las próximas semanas, así que deberás tener paciencia.

¿Qué es Spotify Mensajes?

Spotify no solo permite escuchar las canciones de nuestros artistas favoritos, también ofrece acceso a cientos de podcasts y audiolibros. Si llegamos a encontrar un contenido que nos guste, podremos compartirlo con nuestros amigos mediante la nueva función 'Spotify Messages', que crea un chat privado donde se puede escribir con texto y emojis.

Además de nuestros contactos, Spotify Mensajes permitirá conversar con personas con quienes hayamos compartido música, creado listas colaborativas o que formen parte de nuestro plan familiar o Duo. Al igual que en otras plataformas, recibiremos una invitación que podremos aceptar o rechazar y también contaremos con la opción de bloquear usuarios.

De acuerdo a Spotify, los mensajes enviados estarán protegidos con cifrado estándar de la industria, pero no contarán con cifrado de extremo a extremo, por lo que no se garantiza una privacidad total. Es decir, la empresa podría acceder a los contenidos, aunque aclaran que lo harán únicamente para detectar contenido ilegal o dañino para los usuarios.

En su comunicado, Spotify señala que esta herramienta no solo busca beneficiar a los usuarios de la plataforma, quienes podrán interacturar con sus amigos como lo hacen en WhatsApp, Telegram, entre otras aplicaciones de mensajería, sino también a los cantantes, bandas y otros creadores, ya que su contenido podrá ser compartido directamente.

¿Cómo funciona Spotify Mensajes?

Para tener la nueva función 'Mensajes' de Spotify deberás ingresar a Play Store o App Store y descargar la última actualización. Vale aclarar que esta herramienta solo está disponible en algunos países elegidos, como Estados Unidos. Si cumples estos requisitos, tendrás que seguir estas indicaciones para enviar iniciar una conversación: