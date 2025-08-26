¿Cómo bloquear tu iPhone con tu voz? Esta función permite proteger tu celular si alguien te lo quita

Los robos de celulares son bastante frecuentes, ya que los ladrones no se limitan a revender el smartphone en el 'mercado negro'. Aunque no lo creas, muchos buscan desbloquearlo para acceder a las aplicaciones de sus víctimas, específicamente a las apps bancarias, con el objetivo de entrar a su cuenta y hacer transferencias de dinero sin autorización.

Para proteger a sus usuarios, muchos fabricantes de teléfonos inteligentes están incorporando diversas funciones que añaden una capa extra de seguridad. Apple, por ejemplo, posee una herramienta poco conocida que permite bloquear los iPhone mediante un comando de voz, una opción útil si el dispositivo es arrebatado de forma imprevista.

¿Cómo bloquear tu iPhone con la voz?

A diferencia de los teléfonos Android, los iPhone no incluyen un lector de huellas en la pantalla que permita desbloquear el dispositivo. En la actualidad, la única opción disponible es configurar una contraseña numérica (de 6 dígitos) o usar Face ID, una tecnología de reconocimiento facial que escanea tu rostro para otorgar acceso al equipo.

Lo que pocos saben es que Apple incorporó una función poco conocida que refuerza la seguridad de tu iPhone, ya que permite bloquearlo en segundos con tu voz, en caso una persona (un ladrón, por ejemplo) te lo arrebate. De esta manera, ya no será necesario presionar el botón de apagado para bloquearlo, bastará con decir fuerte una frase.

Al tratarse de una función nativa, viene instalada por defecto, así que no es necesario descargar apps de terceros. Además, es bueno destacar que esta herramienta se encuentra disponible en los iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 y en otros modelos anteriores, siempre que sean compatibles el sistema operativo iOS 18.

Pasos para bloquear tu iPhone con la voz

Como mencionamos, esta herramienta viene incluida de fábrica, aunque se encuentra desactivada por defecto, por lo que será necesario abrir los ajustes para activarla y configurarla correctamente. A continuación, te mostraremos los pasos que deberás seguir para habilitar esta opción y así bloquear tu iPhone mediante un comando de voz.

Ve a la configuración de tu iPhone

Entra al apartado de Accesibilidad

Busca la opción llamada Funciones rápidas de voz

Pulsa en ' Configurar funciones rápida de voz '

' Aparecerán varias opciones. Tienes que elegir Bloquear pantalla

Finalmente, deberás escribir el comando. Puede ser 'Bloquéate', 'Bloquear', 'Apagar' u otro ejemplo similar

Antes de finalizar, el sistema operativo te pedirá repetir el comando tres veces para reconocer tu voz y evitar bloquearse si otra persona dice la misma frase. Procura hacerlo de forma clara y firme. Eso sería todo. Apartir de ahora, si alguien te quita el iPhone cuando está desbloqueado, bastará con pronunciar ‘Bloquéate’ para que se bloquee sin necesidad de tocarlo.