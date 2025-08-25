Así puedes ver tus mensajes antiguos en WhatsApp Web: paso a paso y sin apps extra

Los mensajes eliminados o perdidos en WhatsApp suelen ser recuperados por las y los usuarios mediante distintos métodos, ya que pueden contener contraseñas, fotos, videos y otros archivos multimedia. Por ello, ahora es posible recuperar estos chats desde WhatsApp Web a través de una sincronización, aunque esta no es instantánea.

Según la página oficial de WhatsApp: “Después de vincular un dispositivo, tu teléfono principal envía una copia cifrada de extremo a extremo de tu historial de mensajes más recientes al dispositivo recién vinculado, donde se almacena a nivel local. En función de la cantidad de mensajes en tus chats, es posible que transcurran algunos minutos para que aparezca el historial de mensajes en los dispositivos vinculados”.

¿Cómo ver los mensajes antiguos en WhatsApp?

Antes de iniciar este proceso, se recomienda tener en cuenta que, debido a la cantidad de mensajes acumulados, es necesario esperar unos minutos y contar con una buena conexión a internet, ya que esta será clave para visualizar correctamente el historial.

Ingresa al WhatsApp y que este activa para sincronizar con WhatsApp Web.

Cierra la sesión, vuelve a ingresar y escanea el código QR.

Ingresa a tu celular, abre la aplicación y fíjate en el chat del que quieres ver los mensajes antiguos.

Mantén apretado la tecla de F5 pero sin apagar tu celular o cerrar el WhatsApp Web.

Tras esperar varios segundos se verán los mensajes antiguos.

Para que esta función sea más rápida, debes archivar los chats que no deseas visualizar, ya que este proceso se optimiza cuando hay menos conversaciones activas.

¿Cómo puedes ponerle contraseña a tu cuenta de WhatsApp?

Proteger tu cuenta de WhatsApp es un proceso sencillo y te ayudará a evitar que se eliminen tus mensajes nuevamente. Puedes activar un PIN de seis dígitos, habilitar el reconocimiento facial (Face ID) o usar la huella digital.

Ingresa a WhatsApp en tu celular.

Pulsa los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha y selecciona la opción ‘Ajustes’.

Luego de 'Ajustes' ingresa a la opción 'Seguridad'.