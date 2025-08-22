Cómo ver mensajes eliminados en WhatsApp desde un celular sin descargar aplicaciones

Estos mensajes ya lo puede ver desde tu dispositivo móvil. | Foto: Computer Hoy

Estos mensajes ya lo puede ver desde tu dispositivo móvil. | Foto: Computer Hoy

WhatsApp tiene diferentes funciones para los usuarios. Uno de los más pedidos por los cibernautas es poder ver los mensajes eliminados en su dispositivo móvil. WhatsApp tiene una función que consta de sencillos pasos, la cual permitirá recuperar mensajes y ver los mensajes que pensabas que habías perdido.

Esta capacidad es distinto para los dispositivos, ya sea en Android o en iPhone, por lo que se puede activar siempre en cuanto la aplicación haya sido actualizada previamente. Esta función será de mucha ayuda y no es necesario descargar aplicaciones externas o algún software para tu celular que podría dañarlo.

¿Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp?

En el caso de los Android, tienes que tener activado el historial de notificaciones, que permite visualizar los mensajes antes de ser eliminados. Para poder activarlo tienes que seguir estos pasos:

Ingreso a Ajustes en tu celular.

Entra a la sección de notificaciones.

Indica la opción de ajustes avanzados.

Y activas el historial de notificaciones,

Cuando veas el historial de notificaciones, podrás ver los mensajes eliminados, por lo que se agrupan las aplicaciones y se guardan durante 24 horas.

En el caso del iPhone, no existe esta opción, pero puedes recuperar y leer los mensajes si tienes copia de seguridad o a través de las notificaciones de la pantalla. Sin embargo, este aviso desaparece si borras la notificación.

¿Cómo ayuda el historial de notificaciones?

No solo es en el uso de WhatsApp, sino también en los ajustes generales del dispositivo móvil. En el caso de Android, podría ser en mensajes de texto, redes sociales, cuentas financieras, entre otras aplicaciones, para recuperar mensajes importantes.

Uno de los ejemplos más claros podría ser si recibes un mensaje de texto bancario con un código de verificación y lo borras sin querer; podrás consultarlo en el historial.