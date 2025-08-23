Modo Superestrella en WhatsApp: qué es, cómo activarlo y personalizar tus chats con IA

El modo Superestrella en WhatsApp se volvió tendencia entre usuarios que buscan personalizar su experiencia con ayuda de inteligencia artificial.

Aunque no es una función oficial de la app, este modo permite generar imágenes y fondos creativos mediante Meta AI, el asistente integrado en WhatsApp, y aplicarlos en los chats para un diseño llamativo inspirado en el brillo y estilo de una superestrella.

Qué es el modo Superestrella en WhatsApp

Este modo consiste en la personalización de WhatsApp tanto en dispositivos Android como en iPhone, utilizando imágenes creadas con inteligencia artificial. La idea es que los fondos y elementos gráficos destaquen, tal como una superestrella lo hace en el universo.

Los usuarios pueden activar esta opción manualmente, ya que no se trata de una función oficial de WhatsApp.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp para el modo Superestrella

Para diseñar fondos únicos con Meta AI, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu celular. Pulsa el ícono del círculo azul que identifica a Meta AI. Inicia una conversación con el asistente y pide la imagen que deseas.

Ejemplos de prompts para generar fondos:

“Crea un fondo de chat con un cielo estrellado y una superestrella brillante en el centro, estilo realista.”

“Diseña un paisaje cósmico con galaxias y estrellas fugaces, en colores vivos.”

“Genera un universo abstracto con formas geométricas brillantes.”

“Crea un fondo con ilustración de constelaciones y una superestrella dorada, estilo artístico digital.”

Cómo aplicar el fondo en WhatsApp

Una vez generada la imagen con Meta AI:

Abre WhatsApp y entra al chat que quieres personalizar.

Pulsa el nombre del contacto o grupo.

Selecciona Fondo de pantalla o Wallpaper.

Elige Galería y busca la imagen creada.

Ajusta el tamaño y presiona Establecer para aplicarla.

Este proceso se puede repetir en otros chats.

Qué más permite el modo Superestrella en WhatsApp

Además de cambiar fondos, este modo ofrece:

Creación de stickers y emojis personalizados con temática cósmica.

Combinación de imágenes y textos destacados para dar un estilo único.

Es ideal para usuarios que quieren chats creativos y diferentes, aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial.