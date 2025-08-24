WhatsApp: cómo ponerle contraseña a la app y proteger tus mensajes en Android y iPhone

Puedes usar esta función para cuidar la seguridad de tus chats en WhatsApp. | Foto:Wirex

Puedes usar esta función para cuidar la seguridad de tus chats en WhatsApp. | Foto:Wirex

La delincuencia cibernética sigue siendo uno de los problemas más comunes que existen en las redes sociales. Entre las más afectadas está la de WhatsApp. Mediante esta aplicación, las personas con malas intenciones buscan entrar a tus cuentas para apropiarse de los dispositivos móviles.

WhatsApp ha creado esta función de ponerle contraseña a la app para proteger los mensajes, ya sea mediante una contraseña de PIN de seis dígitos, una huella digital, Face ID o reconocimiento facial. Esta configuración también permite controlar quién puede abrir la aplicación por lo que es totalmente seguro.

¿Cómo ponerle contraseña a la aplicación de WhatsApp?

Esta configuración ayuda a que nadie pueda abrir la aplicación sin tu autorización, incluso si sufres algún robo de tu celular. Debes de seguir estos pasos sencillos:

Ingresa a WhatsApp en tu movil

En la aplicación hay tres puntos en la esquina superior y pones ajustes.

Ingresa a la opcion privacidad

Aparece la opcion Bloqueo en donde te mostrarán si es con huella digital o ‘Verificación en dos pasos’

Eliges la Configurar huella o PIN

Luego, puedes elegir el tiempo de bloqueo en el que la aplicación pedirá nuevamente la huella o el PIN para acceder.

PUEDES VER: WhatsApp prueba función para reportar errores desde la app en iOS

¿Cómo puedes proteger tu cuenta de WhatsApp?

Para poder proteger tu cuenta, hay diferentes maneras: puedes configurar Face ID, Touch ID o huella dactilar para abrir la app. Además, añade un PIN adicional que se solicita al registrar tu número.

Luego, para cuidar tu privacidad, puedes verificar quién puede ver tu foto de perfil, estado, última conexión y la información de tu cuenta. También configura quién puede agregarte a grupos para evitar invitaciones de desconocidos.