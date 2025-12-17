¿Vas a comprar una laptop gamer? No pases por alto estos detalles para que valga la pena

A estas alturas del año, el mercado global de laptops gaming sigue en auge, llegó a alcanzar un crecimiento de 16.14 mil millones de dólares en 2024 y ahora proyecta a llegar a más de 17.36 mil millones en este 2025, según el informe de The Business Research Company. Este crecimiento consolida este tipo de dispositivos portátiles como una tendencia, pero también evidencia errores comunes en compradores primerizos que priorizan estética o marca sobre aspectos técnicos vitales. ¿Qué es lo que realmente importa?

“Un auténtico gamer no busca solo potencia en los specs, sino también el equilibro perfecto entre fiabilidad y rendimiento sostenido”, nos comparte Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

¿Qué buscar en una laptop gamer?

Según expertos del fabricante ASUS, hay errores frecuentes que se cometen y, por lo mismo, debes considerar estos detalles:

Especificaciones: Prioriza componentes clave como procesador, tarjeta gráfica, RAM y almacenamiento. Busca un balance adecuado para tus juegos y tareas.

Prioriza componentes clave como procesador, tarjeta gráfica, RAM y almacenamiento. Busca un balance adecuado para tus juegos y tareas. Refrigeración: El calor degrada el rendimiento y la vida útil. Elige modelos con doble ventilador, salidas de aire traseras y materiales que disipen eficazmente el calor.

El calor degrada el rendimiento y la vida útil. Elige modelos con doble ventilador, salidas de aire traseras y materiales que disipen eficazmente el calor. Pantalla: Una mala pantalla afecta la experiencia. Opta por paneles de 144 Hz o más, tecnología IPS u OLED y una cobertura sRGB superior al 90%.

Una mala pantalla afecta la experiencia. Opta por paneles de 144 Hz o más, tecnología IPS u OLED y una cobertura sRGB superior al 90%. Potencia vs. Equilibrio: Mayor potencia no siempre es mejor. Un hardware de gama alta puede generar más calor, ruido y consumo. Evalúa tus necesidades de juego para encontrar el equilibrio perfecto.

Mayor potencia no siempre es mejor. Un hardware de gama alta puede generar más calor, ruido y consumo. Evalúa tus necesidades de juego para encontrar el equilibrio perfecto. Actualización: La posibilidad de mejorar RAM o SSD extiende la vida útil de tu laptop. Asegúrate de que el modelo permita estas ampliaciones.

La posibilidad de mejorar RAM o SSD extiende la vida útil de tu laptop. Asegúrate de que el modelo permita estas ampliaciones. Investigación: Compara precios del modelo en otras tiendas y lee reseñas antes de comprar para evitar pagar de más o adquirir un equipo inferior.

La elección de una laptop gamer va más allá de las especificaciones; implica también entender tus propias necesidades. No todos los gamers requieren la configuración más avanzada, también valora la portabilidad, la calidad visual o la potencia gráfica. Identificar tu perfil de uso y comparar opciones te permitirá una compra inteligente.

Sin duda alguna, considera que la compra de tu laptop gamer es una inversión más fuerte de lo normal que requiere un análisis minucioso de cada componente, más allá del diseño o la marca, para asegurar una experiencia óptima y duradera.