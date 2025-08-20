HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Tecnología

¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

Durante el 2025, se han lanzado numerosos celulares que incorporan pantallas de gran calidad; sin embargo, estos son los 10 equipos que lograron destacar sobre el resto.

El Samsung Galaxy S25 Ultra quedó en primer lugar del ranking.
El Samsung Galaxy S25 Ultra quedó en primer lugar del ranking. | Foto: cnbcindonesia

Al momento de comprar un smartphone, la mayoría de personas suele hacer preguntas relacionadas a la batería, ya que buscan un teléfono con buena autonomía. Otros, en cambio, priorizan la calidad de las fotografías y videos, pues planean usar el dispositivo para crear contenido que compartirán en TikTok, Instagram y otras redes sociales.

Aunque no lo creas, también existen personas que, antes de comprar un celular, ponen como prioridad la calidad de la pantalla. Para ellos este detalle es fundamental, ya que usarán su nuevo terminal para ver películas y series en streaming, jugar a los videojuegos de moda, leer libros digitales o simplemente navegar en sus redes sociales.

PUEDES VER: Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

lr.pe

¿Qué celular lanzado en 2025 tiene la mejor pantalla del mundo?

Si formas parte de este último grupo, te gustará saber que los expertos de DXOMARK, un portal especializado en benchmarking, acaban de compartir un ranking con los 10 teléfonos inteligentes (lanzados en 2025) que destacan por tener las mejores pantalla en la actualidad. Para sorpresa de miles, una marca prácticamente se ha apropiado del 'top ten'.

Estamos hablando de Samsung, que no solo se quedó con el primer lugar, con el Galaxy S25 Ultra, sino que también se adueño del segundo, tercer y cuarto puesto con variantes de su smartphone más potente. Asimismo, tenemos otro teléfono de la marca surcoreana en el séptimo lugar, el Samsung Galaxy A56, un móvil de gama media.

Además de Samsung, otras marcas que lograron ingresar al 'top ten' fueron Google, con el Pixel 9a; Honor, con el Magic 7 Pro y el Honor 400; y Xiaomi, con el Xiaomi 15 Ultra y el Xiaomi 15. Llama la atención que otros fabricantes reconocidos, como Motorola, Huawei, Oppo o Vivo, no consiguieran ocupar un lugar en este ranking.

PUEDES VER: ¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así podrás recuperar cualquier documento borrado de tu PC o laptop

lr.pe

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un teléfono premium lanzado en febrero de 2025. Este smartphone pesa alrededor de 218 gramos y tiene las siguientes dimensiones: 162,8 mm de alto, 77,6 de ancho y 8,2mm de grosor. Su pantalla AMOLED LTPO mide 6,9 pulgadas y tiene resolución Quad HD+, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y protección Gorilla Glass Armor 2.

Dentro del celular encontramos el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite que está acompañado con una memoria RAM de 12 GB y una memoria interna que puede ser de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Con respecto a la autonomía, el dispositivo cuenta con una batería de 5000 mAh que admite una carga rápida de 45W y una carga inalámbrica de 15 W.

Finalmente, en el apartado fotográfico, el Samsung Galaxy S25 Ultra viene con una cuádruple cámara trasera compuesta por un lente principal de 200 megapíxeles, dos lentes teleobjetivos (10 y 50 megapíxeles) y un sensor gran angular de 50 megapíxeles. La cámara frontal, por su parte, es de 12 megapíxeles y está ubicada en un agujero en la pantalla.

PUEDES VER: No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

lr.pe

¿Cuáles son los 10 teléfonos del 2025 con la mejor pantalla, según DXOMARK?

  1. Samsung Galaxy S25 Ultra (160 puntos)
  2. Samsung Galaxy S25 Edge (158 puntos)
  3. Samsung Galaxy S25 (157 puntos)
  4. Samsung Galaxy S25+ (157 puntos)
  5. Google Pixel 9a (155 puntos)
  6. Honor Magic 7 Pro (153 puntos)
  7. Samsung Galaxy A56 (150 puntos)
  8. Xiaomi 15 Ultra (150 puntos)
  9. Honor 400 (149 puntos)
  10. Xiaomi 15 (148 puntos)
Estos son los 10 teléfonos del 2025 con las mejores pantallas. Foto: captura de DXOMARK

Estos son los 10 teléfonos del 2025 con las mejores pantallas. Foto: captura de DXOMARK

Notas relacionadas
Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

LEER MÁS
¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así podrás recuperar cualquier documento borrado de tu PC o laptop

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así podrás recuperar cualquier documento borrado de tu PC o laptop

LEER MÁS
No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Motorola muestra un celular con pantalla adaptable que puedes doblar y llevar en tu muñeca

Motorola muestra un celular con pantalla adaptable que puedes doblar y llevar en tu muñeca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Tecnología

Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

¿Borraste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC o laptop

No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android poseen

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota