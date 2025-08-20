¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

Al momento de comprar un smartphone, la mayoría de personas suele hacer preguntas relacionadas a la batería, ya que buscan un teléfono con buena autonomía. Otros, en cambio, priorizan la calidad de las fotografías y videos, pues planean usar el dispositivo para crear contenido que compartirán en TikTok, Instagram y otras redes sociales.

Aunque no lo creas, también existen personas que, antes de comprar un celular, ponen como prioridad la calidad de la pantalla. Para ellos este detalle es fundamental, ya que usarán su nuevo terminal para ver películas y series en streaming, jugar a los videojuegos de moda, leer libros digitales o simplemente navegar en sus redes sociales.

¿Qué celular lanzado en 2025 tiene la mejor pantalla del mundo?

Si formas parte de este último grupo, te gustará saber que los expertos de DXOMARK, un portal especializado en benchmarking, acaban de compartir un ranking con los 10 teléfonos inteligentes (lanzados en 2025) que destacan por tener las mejores pantalla en la actualidad. Para sorpresa de miles, una marca prácticamente se ha apropiado del 'top ten'.

Estamos hablando de Samsung, que no solo se quedó con el primer lugar, con el Galaxy S25 Ultra, sino que también se adueño del segundo, tercer y cuarto puesto con variantes de su smartphone más potente. Asimismo, tenemos otro teléfono de la marca surcoreana en el séptimo lugar, el Samsung Galaxy A56, un móvil de gama media.

Además de Samsung, otras marcas que lograron ingresar al 'top ten' fueron Google, con el Pixel 9a; Honor, con el Magic 7 Pro y el Honor 400; y Xiaomi, con el Xiaomi 15 Ultra y el Xiaomi 15. Llama la atención que otros fabricantes reconocidos, como Motorola, Huawei, Oppo o Vivo, no consiguieran ocupar un lugar en este ranking.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un teléfono premium lanzado en febrero de 2025. Este smartphone pesa alrededor de 218 gramos y tiene las siguientes dimensiones: 162,8 mm de alto, 77,6 de ancho y 8,2mm de grosor. Su pantalla AMOLED LTPO mide 6,9 pulgadas y tiene resolución Quad HD+, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y protección Gorilla Glass Armor 2.

Dentro del celular encontramos el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite que está acompañado con una memoria RAM de 12 GB y una memoria interna que puede ser de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Con respecto a la autonomía, el dispositivo cuenta con una batería de 5000 mAh que admite una carga rápida de 45W y una carga inalámbrica de 15 W.

Finalmente, en el apartado fotográfico, el Samsung Galaxy S25 Ultra viene con una cuádruple cámara trasera compuesta por un lente principal de 200 megapíxeles, dos lentes teleobjetivos (10 y 50 megapíxeles) y un sensor gran angular de 50 megapíxeles. La cámara frontal, por su parte, es de 12 megapíxeles y está ubicada en un agujero en la pantalla.

¿Cuáles son los 10 teléfonos del 2025 con la mejor pantalla, según DXOMARK?

Samsung Galaxy S25 Ultra (160 puntos) Samsung Galaxy S25 Edge (158 puntos) Samsung Galaxy S25 (157 puntos) Samsung Galaxy S25+ (157 puntos) Google Pixel 9a (155 puntos) Honor Magic 7 Pro (153 puntos) Samsung Galaxy A56 (150 puntos) Xiaomi 15 Ultra (150 puntos) Honor 400 (149 puntos) Xiaomi 15 (148 puntos)