HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Tecnología

La batería de mi teléfono se ha hinchado: ¿por qué ocurre esto y qué tan peligroso es?

Debido a que los celulares modernos vienen sellados, la mayoría de personas no se percata de este problema hasta que es demasiado tarde. ¿Qué lo provoca?

Así luce una batería de iones de litio hinchada.
Así luce una batería de iones de litio hinchada. | Foto: El Androide Libre

Es bastante común que los teléfonos inteligentes (Android o iPhone) presenten fallas que pueden venir desde fábrica o ser producidas por un uso inadecuado. Por lo general, la mayoría de estos problemas no representan un peligro para los usuarios; sin embargo, existen otros que si pueden ser un verdadero riesgo, como cuando la batería se hincha y parece un globo.

Aunque esta falla es cada vez menos frecuente, no ha desaparecido por completo y aún afecta a miles de usuarios. El inconveniente radica en que muchos no logran detectarla a tiempo, ya que los teléfonos modernos vienen sellados, a diferencia de los modelos antiguos. Es decir, solo algunos ven el problema en sus inicios, el resto recién lo nota cuando es muy tarde.

PUEDES VER: ¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

lr.pe

¿Por qué la batería del teléfono se hincha?

Los smartphones actuales usan baterías de iones de litio, las cuales funcionan gracias a una reacción química que produce la energía para el dispositivo. Si la batería está defectuosa (fallas en la fabricación, uso de componentes de baja calidad o un mal manejo por parte del usuario), se genera un gas que empieza a acumularse en el interior de la batería sellada herméticamente.

Debido a que las baterías son relativamente 'flexibles', al principio no notaremos que están hinchándose. No obstante, con el paso del tiempo, el gas generado con cada carga provocará que se deforme y se infle más de la cuenta. Muchos recién notan cuando aparecen manchas en la pantalla, esta comienza a levantarse o la tapa trasera empieza a despegarse.

Para evitar que la batería de tu celular sufra este desperfecto, muchos especialistas recomiendan no sobrecargarla. Esto significa que debes evitar prácticas que calienten tu teléfono más de la cuenta, como usarlo mientras lo cargas, dejarlo en un lugar con una temperatura alta o usar cargadores piratas que pueden llegar a dañar los componentes internos.

PUEDES VER: Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

lr.pe

¿Qué hacer si la batería se hinchó?

Muchas personas piensan que una batería hinchada puede desinflarse por si sola, basta con dejarla sin cargar durante varios días para que vuelva a su estado original. Esto es completamente falso, ya que como mencionamos, las baterías están selladas herméticamente, por lo que es imposible que el gas atrapado en su interior pueda salir.

Por ningún motivo debes usar agujas, tijeras u otro objeto puntiagudo para tratar de pinchar la batería inflada. Esto es muy peligroso, ya que el gas que está acumulado es altamete inflamable, por lo que podrías terminar provocando un incendio en tu vivienda o, en el peor de los casos, sufriendo quemaduras bastante graves.

La única forma de lidiar con una batería hinchada es apagar nuestro celular, no cargarlo y llevarlo rápidamente con un técnico especializado para que reemplace la batería por una completamente nueva y original. No es posible arreglarla, ya que como dijimos, está defectuosa por algún problema de fábrica o por el uso inadecuado.

Notas relacionadas
¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

LEER MÁS
Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

LEER MÁS
No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magis TV tiene un nuevo rival: Duflix permite mirar películas y series en tu celular y Smart TV

Magis TV tiene un nuevo rival: Duflix permite mirar películas y series en tu celular y Smart TV

LEER MÁS
¿Qué significa que un teléfono tiene pantalla AMOLED?

¿Qué significa que un teléfono tiene pantalla AMOLED?

LEER MÁS
¿Cómo transmitir la pantalla de la PC en un Smart TV?

¿Cómo transmitir la pantalla de la PC en un Smart TV?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Tecnología

Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

¿Borraste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC o laptop

No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android poseen

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota