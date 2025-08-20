La batería de mi teléfono se ha hinchado: ¿por qué ocurre esto y qué tan peligroso es?

Es bastante común que los teléfonos inteligentes (Android o iPhone) presenten fallas que pueden venir desde fábrica o ser producidas por un uso inadecuado. Por lo general, la mayoría de estos problemas no representan un peligro para los usuarios; sin embargo, existen otros que si pueden ser un verdadero riesgo, como cuando la batería se hincha y parece un globo.

Aunque esta falla es cada vez menos frecuente, no ha desaparecido por completo y aún afecta a miles de usuarios. El inconveniente radica en que muchos no logran detectarla a tiempo, ya que los teléfonos modernos vienen sellados, a diferencia de los modelos antiguos. Es decir, solo algunos ven el problema en sus inicios, el resto recién lo nota cuando es muy tarde.

¿Por qué la batería del teléfono se hincha?

Los smartphones actuales usan baterías de iones de litio, las cuales funcionan gracias a una reacción química que produce la energía para el dispositivo. Si la batería está defectuosa (fallas en la fabricación, uso de componentes de baja calidad o un mal manejo por parte del usuario), se genera un gas que empieza a acumularse en el interior de la batería sellada herméticamente.

Debido a que las baterías son relativamente 'flexibles', al principio no notaremos que están hinchándose. No obstante, con el paso del tiempo, el gas generado con cada carga provocará que se deforme y se infle más de la cuenta. Muchos recién notan cuando aparecen manchas en la pantalla, esta comienza a levantarse o la tapa trasera empieza a despegarse.

Para evitar que la batería de tu celular sufra este desperfecto, muchos especialistas recomiendan no sobrecargarla. Esto significa que debes evitar prácticas que calienten tu teléfono más de la cuenta, como usarlo mientras lo cargas, dejarlo en un lugar con una temperatura alta o usar cargadores piratas que pueden llegar a dañar los componentes internos.

¿Qué hacer si la batería se hinchó?

Muchas personas piensan que una batería hinchada puede desinflarse por si sola, basta con dejarla sin cargar durante varios días para que vuelva a su estado original. Esto es completamente falso, ya que como mencionamos, las baterías están selladas herméticamente, por lo que es imposible que el gas atrapado en su interior pueda salir.

Por ningún motivo debes usar agujas, tijeras u otro objeto puntiagudo para tratar de pinchar la batería inflada. Esto es muy peligroso, ya que el gas que está acumulado es altamete inflamable, por lo que podrías terminar provocando un incendio en tu vivienda o, en el peor de los casos, sufriendo quemaduras bastante graves.

La única forma de lidiar con una batería hinchada es apagar nuestro celular, no cargarlo y llevarlo rápidamente con un técnico especializado para que reemplace la batería por una completamente nueva y original. No es posible arreglarla, ya que como dijimos, está defectuosa por algún problema de fábrica o por el uso inadecuado.