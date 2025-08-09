WhatsApp lanza los nuevos emojis animados: ¿cuáles son y cómo activarlos en tu teléfono?

Los desarrolladores de WhatsApp acaban de introducir una función que promete volverse la favorita de millones de usuarios en todo el mundo. Se trata de los emojis animados, una nueva característica diseñada para darle vida a las conversaciones que mantengas con tus contactos a través de la aplicación de mensajería instantánea.

A diferencia de los stickers animados, que deben ser creados o descargados, los emojis animados forman parte de las herramientas nativas de WhatsApp. Es decir, no hace falta instalar aplicaciones desconocidas para comenzar a usar estos emoticones con movimiento en tu dispositivo móvil, sea Android o iPhone. Aquí más detalles.

¿Cuáles son los nuevos emojis animados?

Según MSV Noticias, WhatsApp está probando unos emojis animados desarrollados en colaboración con Lottie, una biblioteca que permite crear animaciones de alta calidad con un peso reducido. Gracias a esta integración, los usuarios de la plataforma podrán enviar sus emojis favoritos que destacarán del resto por tener movimiento.

Lastimosamente, no todos los emojis de WhatsApp tendrán movimiento. Por el momento, solo se han incorporado siete: cara de fiesta, cara con lágrimas de alegría (carcajada con lágrimas), cara que llora fuerte (llanto fuerte), cara de llanto (llorando suave), cara con la boca abierta (sorprendido), corazón rojo y fuego.

Aunque son pocos, la compañía Meta planea lanzar actualizaciones regularmente, las cuáles añadirán más emojis animados en la aplicación de mensajería. De acuerdo con la publicación, Meta busca que estos nuevos emoticones con movimiento sean una alternativa a los stickers animados que gozan de mucha popularidad.

Cabe resaltar que, para que estos emojis muestren su animación, los usuarios de WhatsApp deben cumplir un único requisito: enviarlos solos en un mensaje. Si incluyes uno de los siete emojis animados junto a un texto, una foto o un video, este perderá el movimiento y se mostrará como un emoticón estático y tradicional.

¿Cómo activar los nuevos emojis animados?

Para tener los emojis animados no es necesario descargar apps de terceros en tu teléfono, solo debes asegurarte de tener la aplicación de mensajería actualizada. Así que ingresa a Play Store o App Store y descarga la última versión de WhatsApp. En caso sigan sin aparecerte estos nuevos emoticones, debes tener paciencia.

Lo más probable es que esta función todavía no esté activada en tu país, así que deberás esperar para poder disfrutarla. Si no tienes mucha paciencia y quieres usarla cuanto antes, puedes volverte un betatester y acceder a la versión beta de WhatsApp. De esta forma, podrás tener todas las novedades antes de su lanzamiento oficial.