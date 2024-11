¿Están espiando tu teléfono? Introduce estos 3 códigos secretos y podrás comprobarlo

Los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, son el blanco favorito de los cibercriminales, debido a la gran cantidad de información que almacenan. Además de las fotografías, videos, entre otro tipo de archivos, lo que buscan robar los delincuentes informáticos son las contraseñas. No solo de tu redes sociales y correos electrónicos, buscan las claves de tus aplicaciones financieras, con el objetivo de vaciar tus cuentas.

Debido a que Google y Apple analizan las aplicaciones de Play Store o App Store antes de publicarlas, es poco probable que tu celular se haya infectado con alguna de estas apps. Sin embargo, no debes confiar al 100% en estas tiendas oficiales, ya que varios programas maliciosos lograron evadir los filtros de seguridad en el pasado. Por ese motivo, ante de instalar algo en tu teléfono, revisalo a detalle.

Por ejemplo, puedes averiguar qué persona (o empresa) desarrolló la aplicación que estás a punto de instalar. También es bueno que veas la calificación y comentarios que han dejado los usuarios. Si tiene demasiados comentarios negativos, lo mejor es no instalarla. En caso ocurra lo contrario, asegúrate de que los comentarios positivos hayan sido realizados por personas reales y no por bots.

De igual manera, presta mucha atención a los permisos que la aplicación solicita, ya que hay muchas que buscan espiarte teniendo acceso a tu cámara, contactos, micrófono, almacenamiento, etc. Por ejemplo, si bajaste una plataforma de streaming, no tendría por qué pedirte esos accesos. No obstante, las aplicaciones pirata (Magis TV, Tele Latino, Flujo TV, entre otras) si lo hacen.

¿Cómo saber si una aplicación extraña puede espiarte?

Saber si tienes aplicaciones extrañas con acceso a tu micrófono, cámara, lista de contactos, entre otra información similar, es bastante sencillo y no hay necesidad de instalar nada en tu teléfono Android o iPhone. Solo tendrás que ingresar a la configuración de tu equipo y verificarlo manualmente, aunque los pasos pueden variar, dependiendo de la marca y modelo de tu dispositivo.

Ingresa a los ajustes de tu teléfono inteligente

Entra a la sección Seguridad y Privacidad

Encontrarás una opción llamada Administrador de permisos

Dentro del Administrador de permisos, encontrarás que apps tienen acceso a tu cámara, Contactos, Micrófono, Almacenamiento, etc.

Si eliges Cámara, lo más probable es que WhatsApp e Instagram tengan acceso siempre

En caso una app desconocida (que no recuerdas haber descargado) aparezca en la opción Cámara, lo más probable es que haya estado espiándote, así que lo recomendable sería desinstalarla. Luego de revisar las aplicaciones que tienen acceso a tu Cámara, te conviene ver las que puedan acceder a tu micrófono, almacenamiento, contactos, etc.

¿Cuáles son los códigos secretos?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, existen tres códigos secretos que los usuarios de teléfonos Android y iPhone pueden utilizar para saber si alguien está espiándolo. Para ingresar estas combinaciones, solo tienes que abrir la aplicación 'Llamada' de tu celular y escribir los números y símbolos que vamos a detallarte.