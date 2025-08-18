HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Tecnología

¿Tu teléfono tiene carga ultra rápida? Este ajuste oculto permite desbloquear toda la velocidad

Muchos teléfonos están configurados para ofrecer una velocidad de carga inferior a la que pueden dar. Por suerte, existe un método para eliminar esa restricción.

Gracias a este truco, podrás desbloquear toda la velocidad de carga.
Gracias a este truco, podrás desbloquear toda la velocidad de carga.

Desde hace algunos años, diversos fabricantes de smartphones como Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo, Realme, entre otros, están apostando por incorporar carga rápida en sus dispositivos. Gracias a esta tecnología, ya no es necesario esperar horas para tener la batería llena, basta con enchufar el teléfono 30 minutos o menos para alcanzar una carga completa.

No todos los celulares ofrecen la misma velocidad de carga. Por lo general, los equipos de gama alta o premium alcanzan potencias que van desde los 120 W hasta los 240 W. En cambio, los terminales de gama media integran sistemas que oscilan entre los 30 W y 60 W. Aunque no llegan al nivel de los modelos más avanzados, son superiores a la carga estándar.

El error de Microsoft que provocó el fracaso de Windows 8: lo arreglaron un año después, pero ya era tarde

lr.pe

¿Cómo desbloquear toda la velocidad de carga de tu teléfono?

Si tienes un smartphone de última generación que ofrece una carga sumamente rápida, es bastante probable que no les estés disfrutando de toda la velocidad, debido a que muchas marcas suelen limitarla. Es decir, depende de los usuarios entrar a los ajustes para poder desbloquear esa restricción y así poder cargar la batería a toda la velocidad posible.

Cabe resaltar que los pasos para desbloquear la carga rápida en tu teléfono inteligente, dependerá del modelo y el fabricante. En caso tengas un celular desarrollado por Xiaomi, incluidos los Redmi y POCO, debes saber que este proceso es bastante sencillo, simplemente tendrás que seguir estas sencillas indicaciones:

  • Ingresa a Play Store y descarga la aplicación HyperOS Updater desarrollada por Xiaomi
  • Luego de instalarla, asegúrate de brindarle todos los permisos para que funcione correctamente
  • Entra a la aplicación y pulsa la opción 'Ajustes ocultos', ubicada en la parte inferior
  • Pulsa en la sección "Boost Charging Speed"
  • Ahí verás la opción "Aumentar velocidad de carga"
  • Por defecto, esta opción estará deshabilitada, así que tienes que activarla.

¿Por qué no debes colocar un protector a la cámara del teléfono? Estos son los riesgos que no sabías

lr.pe

¿Por qué no es recomendable abusar de esta carga ultra rápida?

Aunque la carga ultra rápida es una tecnología bastante apreciada por los usuarios, muchos expertos en tecnología recomiendan no abusar de ella. Esto debido a que suele generar un sobrecalentamiento excesivo del smartphone, lo que ocasionará que la batería termine degradándose y nuestro dispositivo pierda autonomía antes de tiempo.

En la actualidad, las baterías de los celulares suelen degradarse con los años, es decir, pierden su capacidad de retener carga. Usualmente, este desperfecto se presenta después de 3 años de uso; sin embargo, algunas malas prácticas (como usar el teléfono mientras carga) pueden acelerar este proceso y que los problemas sean visibles en pocos meses.

Es inevitable que una batería de teléfono se degrade; sin embargo, existen recomendaciones que los usuarios pueden seguir y que pueden alargar su vida útil. Además de no usar el equipo para jugar o ver videos mientras carga, se debe evitar cualquier acción que eleve la temperatura más de la cuenta, como abusar la carga ultra rápida.

Esta tecnología puede sacarte de un apuro. Por ejemplo, si tu teléfono está por quedarse sin batería y dispones de poco tiempo en cargarlo. En estos casos, puedes activar esta opción que llenará una buena cantidad de energía en minutos. No obstante, si dispones de mucho tiempo, lo recomendable es que esta opción permanezca deshabilitada.

Pasos para eliminar esta restricción.

Pasos para eliminar esta restricción. Foto: Mundo Xiaomi

