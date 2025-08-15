HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Tecnología

Descubre cómo programar llamadas grupales en WhatsApp y mejorar la experiencia con emojis

Con la actualización de WhatsApp, ayudará en las reuniones desde tu celular y podrás levantar la mano, utilizar emojis, entre otras funciones.

Estas nuevas funciones serán de mucha ayuda para los usuarios.
Estas nuevas funciones serán de mucha ayuda para los usuarios. | Foto: Digital Trends

Las redes sociales buscan mejorar la experiencia de los usuarios, por lo que las nuevas actualizaciones serán de gran ayuda. En un comunicado en su página web, WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, ha anunciado sus nuevas funcionalidades para los chats grupales.

Con la llegada de los emojis y la programación de llamadas, Mark Zuckerberg recomienda a los usuarios tener la aplicación actualizada para recibir las actualizaciones más rápido. Esta nueva función busca mejorar la comunicación entre las personas, permitiendo conversaciones más ordenadas con amigos, familiares y otras personas.

PUEDES VER: ¿Por qué no recibes las últimas funciones de WhatsApp? Así puedes actualizar la app rápido

lr.pe

¿Cuáles serán las nuevas funciones de WhatsApp?

WhatsApp anunció que ya se podrá coordinar reuniones, programar llamadas grupales y gestionar a los participantes. Además, los usuarios podrán participar con interacciones y emojis, como si estuvieran en una videollamada en Meet o Zoom.

"Ya sea que estés organizando una charla con toda la familia o agendando una reunión con colegas, a veces es necesario planificar con tiempo. Ahora puedes programar llamadas e invitar a personas o grupos a unirse con antelación", publicó el sitio web de WhatsApp.

PUEDES VER: ¿WhatsApp Web no carga en tu computadora? Descubre cómo solucionarlo fácilmente

lr.pe

¿Cómo puedo activar esta nueva función en WhatsApp?

Para poder programar una llamada, debes ir al chat grupal, hacer clic en la pestaña de llamadas en la esquina, pulsar el botón "+" y seleccionar "Programar llamada". También podrás ver las llamadas pendientes, la lista de participantes y compartirla con otras personas. Además, recibirás una notificación cuando falte poco tiempo antes de que comience la llamada.

¿Cuándo se podrán ver las nuevas actualizaciones de WhatsApp?

Estas novedades llegarán a los celulares, pero los usuarios tendrán que esperar un poco de tiempo. Según indica el sitio web oficial de WhatsApp, las nuevas funciones se implementarán de manera progresiva a nivel mundial. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios tener la aplicación actualizada en Google Play Store o App Store.

Notas relacionadas
¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

LEER MÁS
Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram: medios locales afirman que es para "combatir la criminalidad"

Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram: medios locales afirman que es para "combatir la criminalidad"

LEER MÁS
WhatsApp está llenando tu cuenta de Google: así puedes detectarlo y liberar espacio en segundos

WhatsApp está llenando tu cuenta de Google: así puedes detectarlo y liberar espacio en segundos

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Tecnología

Apple desmiente a Musk sobre favoritismo a Open AI: asegura que las clasificaciones en la App Store son imparciales

¿Por qué no recibes las últimas funciones de WhatsApp? Así puedes actualizar la app rápido

Caída de Twitter: usuarios reportaron fallas en X, la red social de Elon Musk

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota