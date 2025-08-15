Descubre cómo programar llamadas grupales en WhatsApp y mejorar la experiencia con emojis

Las redes sociales buscan mejorar la experiencia de los usuarios, por lo que las nuevas actualizaciones serán de gran ayuda. En un comunicado en su página web, WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, ha anunciado sus nuevas funcionalidades para los chats grupales.

Con la llegada de los emojis y la programación de llamadas, Mark Zuckerberg recomienda a los usuarios tener la aplicación actualizada para recibir las actualizaciones más rápido. Esta nueva función busca mejorar la comunicación entre las personas, permitiendo conversaciones más ordenadas con amigos, familiares y otras personas.

¿Cuáles serán las nuevas funciones de WhatsApp?

WhatsApp anunció que ya se podrá coordinar reuniones, programar llamadas grupales y gestionar a los participantes. Además, los usuarios podrán participar con interacciones y emojis, como si estuvieran en una videollamada en Meet o Zoom.

"Ya sea que estés organizando una charla con toda la familia o agendando una reunión con colegas, a veces es necesario planificar con tiempo. Ahora puedes programar llamadas e invitar a personas o grupos a unirse con antelación", publicó el sitio web de WhatsApp.

¿Cómo puedo activar esta nueva función en WhatsApp?

Para poder programar una llamada, debes ir al chat grupal, hacer clic en la pestaña de llamadas en la esquina, pulsar el botón "+" y seleccionar "Programar llamada". También podrás ver las llamadas pendientes, la lista de participantes y compartirla con otras personas. Además, recibirás una notificación cuando falte poco tiempo antes de que comience la llamada.

¿Cuándo se podrán ver las nuevas actualizaciones de WhatsApp?

Estas novedades llegarán a los celulares, pero los usuarios tendrán que esperar un poco de tiempo. Según indica el sitio web oficial de WhatsApp, las nuevas funciones se implementarán de manera progresiva a nivel mundial. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios tener la aplicación actualizada en Google Play Store o App Store.