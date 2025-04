El hombre que avergonzó a Bill Gates: le dio un pastelazo al fundador de Microsoft y solo pagó una pequeña multa

En la década de los noventa, Bill Gates y Microsoft no gozaban de buena reputación entre los usuarios, debido a sus prácticas poco éticas, como destruir a Netscape, el navegador que competía con Internet Explorer. Por estas razones, el gobierno de Estados Unidos les inició un juicio antimonopolio que buscaba dividir la compañía en dos, aunque finalmente lograron librarse.

De lo que no logró salvarse Bill Gates fue de ser avergonzado en público, luego de recibir un pastelazo en la cara. Este momento sumamente bochornoso sucedió en 1998, cuando el fundador de Microsoft visitó Bélgica. El autor de este 'ataque' fue Noël Godin, un hombre que decidió ‘castigar’ al empresario estadounidense por sus acciones y solo recibió una pequeña multa.

¿Quién es Noël Godin?

Noël Godin es un crítico de cine, escritor y activista nacido en Lieja (Bélgica) el 13 de setiembre de 1945. Conocido como Georges Le Gloupier o 'El entartador belga', este hombre de 79 años se volvió mundialmente famoso por lanzar pastelazos a figuras públicas polémicas, entre ellas Bill Gates, quien más tarde dejaría el cargo de CEO de Microsoft tras el juicio antimonopolio.

Además de Bill Gates, el 'terrorista dulce' (como también se le conocía) atacó con pastelazos a otras figuras públicas. Entre los más conocidos se encuentran el cineasta Jean-Luc Godard, el economista y exdirector del FMI Michel Camdessus, el cantante y actor Patrick Bruel, el director de cine Marco Ferreri y el expresidente francés Nicolas Sarkozy.

El activista se graduó en Historia del cine por la Universidad de Lieja y ha escrito varios libros como "Antología de subversión canalla", "Crema y Castigo: Memorias de un Entartador", "¡Entartemos, Entartemos los Curtidos pomposos!", etc. También ha colaborado en varias revistas de cine francesas, como Cahiers de cinema y Siné Hebdo.

¿Por qué Noël Godin atacó a Bill Gates con un pastel?

El 4 de febrero de 1998, Bill Gates (quien en ese entonces todavía seguía siendo CEO de Microsoft) viajó a la ciudad de Bruselas, en Bélgica, para reunirse con las autoridades. Aprovechando que el magnate estadounidense caminaba tranquilamente sin su equipo de seguridad cerca, Noël Godin lo sorprendió y le estampó en el rostro un pastel que llevaba escondido.

Tras recibir el pastelazo, el equipo de seguridad de Bill Gates lo rodeó rápidamente para que no sufra otro ataque similar, mientras el fundador de Microsoft se limitaba a limpiarse el rostro cubierto de crema. Para sorpresa de todos, el empresario no presentó cargos contra el activista belga y solo comentó, con ironía, que el "pastel no estaba rico".

Godin no fue detenido por atacar a Bill Gates; sin embargo, no se libró del castigo. Un tribunal belga lo sancionó con una multa de 88 dólares por un delito de violencia menor. Más adelante, el activista declaró que su intención era debilitar el honor del empresario, a quien eligió por “funcionar al servicio del statu quo capitalista, sin realmente usar su inteligencia o su imaginación”.