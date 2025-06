Sucesor de Bill Gates en Microsoft admite que Windows Vista fue un fracaso: "El error de los errores"

A fines de la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos emprendió acciones legales contra Microsoft, acusando a la compañía de abusar de su posición dominante para eliminar a sus competidores. Aunque Bill Gates logró evitar que su compañía terminara dividida en dos, el juicio provocó que el millonario decidiera dejar su puesto de CEO para centrarse en la filantropía.

Tras la renuncia de Bill Gates, Steve Ballmer, entonces gerente de marketing, asumió el cargo de CEO. Durante su gestión, la compañía lanzó productos emblemáticos, como el exitoso sistema operativo Windows XP o la consola de videojuegos "Xbox", una de las más importantes del mercado. Sin embargo, también hubo grandes fracasos, siendo Windows Vista uno de ellos.

¿Qué dijo Steve Ballmer sobre Windows Vista?

Windows Vista fue lanzado en 2007 y tenía la difícil misión de superar a Windows XP como el sistema operativo más usado; sin embargo, no lo logró, debido a que contaba con muchos errores. Tan poca acogida tuvo esta versión que, luego de dos años, Microsoft se vio obligada a presentar Windows 7, un software que si llegó a tener más aceptación.

Las personas que se animaron a probar Windows Vista tras su lanzamiento se llevaron una gran decepción, ya que, a diferencia de Windows XP, pedía altos requisitos de hardware. Dado que la mayoría tenía computadoras no tan potentes, al instalar el sistema operativo empezaron a tener problemas de rendimiento y compatibilidad con algunos programas.

Otros factores que provocaron el fracaso de Windows Vista fue que requería confirmaciones constantes para tareas simples (como eliminar un acceso directo) y la incompatibilidad de muchos periféricos por la ausencia de controladores. Asimismo, la falta de interés que Microsoft mostró en ese entonces, ya que no hacían caso a las quejas o recomendaciones en sus foros oficiales.

Aunque Windows Vista es considerado como uno de los mayores fracasos en la historia de Microsoft, ninguno de sus ejecutivos hablaron mal del sistema operativo en su momento. No fue sino hasta años después que Steve Ballmer, quien renunció a la compañía en 2013, se animó a admitir que este software para computadoras fue el 'error de los errores'.

En el pódcast AcquiredFM, el segundo CEO de Microsoft afirmó que el proyecto Longhorn (nombre que tenía Windows Vista durante su etapa de desarrollo) fue un error que la compañía no debe repetir. Incluso reveló que, tras el fracaso de este sistema operativo, no conversó con Bill Gates por aproximadamente un año, mientras disminuía la tensión.

Filtran correo interno de Steve Ballmer

Internal Tech Emails, una famosa web que filtra los correos electrónicos internos de diversas empresas tecnológicas, acaba de compartir varias imágenes que muestran una conversación que tuvieron Steve Ballmer y Jon Shirley (otro importante ejecutivo de Microsoft) en 2007. En este e-mail, ambos admiten los problemas que están teniendo con Windows Vista.

"Actualizar al nuevo Office, digo que absolutamente a favor. Actualizar mi ordenador a Vista, digo que nunca (si alguien tiene los conocimientos técnicos suficientes como para querer pasar por ese suplicio, no me lo estaría preguntando). Es muy difícil y nuestro programa para facilitar la transferencia tiene problemas", señaló Shirley, quien fue expresidente y director de operaciones de Microsoft.

"Comprar una computadora nueva con Vista digo esperar de 4 a 6 meses. La razón es que aún faltan demasiados controladores, drivers y programas que no funcionarán bien hasta dentro de unos meses. Uno que pasé por alto y que me afectó fue la PC de Semantic’s. Así que tengo una máquina con XP y una con Vista. De alguna forma, después de 5 años, creo que deberíamos haberlo hecho mejor", agrega.

Tras recibir el correo, enviado en febrero de 2007, Steve Ballmer no dudó en contestarle con el siguiente mensaje: "Me sorprende tu comentario sobre el cable. ¿Puedes darme más detalles? Los drivers son dolorosos, no lo discuto, pero claro, el verdadero problema fue que desperdiciamos casi 2.5 de los 5 años. No podemos volver a hacer eso".