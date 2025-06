Así fue como Steve Jobs, fundador de Apple, consiguió venderle una computadora al Rey Juan Carlos I

Una gran cena y solo cinco minutos bastaron para que el genio tecnológico, Steve Jobs, convenciera al monarca Juan Carlos I de adquirir un ordenador. Pero, no se trataba de la marca Apple, sino de la nueva computadora NeXT, un proyecto que prometía revolucionar el mundo informático, liderado por el programador y el empresario tejano Ross Perot.

NeXT se fundó tras la salida del creador de Apple de su empresa. Según el biógrafo de Jobs, esta reunión definiría el rumbo del proyecto. Por ello, el magnate tecnológico estuvo toda la noche anterior preparando la presentación. La gala, organizada por Perot, tuvo lugar en el Davies Symphony Hall, San Francisco en octubre de 1988.

¿Cómo vendió Steve Jobs un ordenador al Rey Juan Carlos I?

A la gala asistieron académicos, empresarios tecnológicos y hasta personajes políticos que ansiaban escuchar del nuevo proyecto de Jobs. Hacía 3 años que había renunciado a Apple y las expectativas estaban al máximo; y no decepcionó. NexTSTEP y NeXT Computer fueron los grandes anuncios de la noche, dos nuevas ideas enfocadas en la accesibilidad del usuario y un diseño innovador.

Tras la presentación, Perot, quien también financiaba NeXT, llevó al monarca a la mesa de Jobs y los dejó conversando. El biógrafo del creador de Apple, Walter Isaacson, relata que el empresario tejano no pudo escuchar el diálogo. Pero notó, a la distancia, que el Rey Juan Carlos I anotaba en su servilleta, mientras que su colega hablaba efusivamente. Steve se levanta y camina hacia Ross con una sonrisa: "Le he vendido un ordenador".

En el evento de inauguración, Jobs logró convencer al monarca de comprar su nueva computadora. NeXT aún no contaba con un plan de distribución en Europa, pero el Rey de España ya había comprado un ordenador de la compañía. Como dato curioso, este panel fue el origen de las icónicas presentaciones que Steve realizaría tras su retorno a Apple en 1997, al comprar esta NeXT.

Steve Jobs y Ross Perot fundaron NeXT, la empresa de computadoras que prometía revolucionar el mundo de la informática. Foto: FB: Nostálgica

El impacto de NeXT en la tecnología moderna

Quizá NeXT no tuvo el éxito comercial esperado. Su alto precio (6,500 dólares) y los problemas de compatibilidad de su nuevo software, no convencieron al público. Sin embargo, el proyecto de Jobs sí tuvo un impacto importante en el mundo de la informática. Apple e incluso el internet mismo fueron influenciados por las innovaciones de este proyecto.

En primera instancia, Apple compró la empresa en 1996, lo que marcó el inicio del regreso de su fundador. NeXTSTEP se redefinió para que sea la base de Mac OS X, el sistema operativo de los principales productos de la empresa. Este software aún se mantiene presente en macOS, iOS y demás servicios. Asimismo, el sistema influyó en la creación de Objective-C, lenguaje de programación fundamental para las aplicaciones incluidas en el iPhone, iPod y iPad.

Asimismo, Tim Berners-Lee, el legendario programador británico, usó una NeXT Computer para crear la primera versión de la World Wide Web. Con un ejemplar en el CERN, Berners-Lee sentó las bases de la búsqueda web como la conocemos e inspiró el desarrollo de navegadores como Google, Internet Explorer y Yahoo!.