Hermanos hipotecaron su casa y dejaron su trabajo para crear su juego: se volvió uno de los mejores del mundo

Los hermanos Chad y Jared Moldenhauer soñaban con diseñar un videojuego que rindiera homenaje a los dibujos animados que marcaron su infancia. Sin embargo, no contaban con el tiempo, ni el capital para volverlo realidad. A pesar de estos obstáculos, su pasión era más fuerte, así que renunciaron a sus trabajos e hipotecaron sus casas para llevar a cabo su visión.

Gracias a este sacrificio pudimos conocer Cuphead, un videojuego del género "Run and gun" (corre y dispara) que destaca por su jugabilidad desafiante y su estilo artístico inspirado en las caricaturas antiguas. Desde su lanzamiento en 2017, ha vendido millones de copias en todo el mundo, incluso llegó a convertirse en una exitosa serie animada.

¿Cómo nació Cuphead?

Todo empezó en 2010, cuando ambos hermanos decidieron crear un videojuego que estuviera basado en las caricaturas de la década de 1930 que eran producidas por Walt Disney y Fleischer Studios. En aquel entonces, ambos tenían un empleo estable, Chad trabajaba en una agencia de diseño, mientras que Jared trabajaba en la industria de la construcción.

En 2013, los hermanos Moldenhauer decidieron fundar StudioMDHR, un estudio de videojuegos independiente que, en sus inicios, solo estaba conformado por dos personas. Pese a esta limitación, lograron terminar el teaser de un gameplay que presentaron a Microsoft. Por esos años, la compañía de Bill Gates preparaba el lanzamiento de la Xbox One.

Tras ver el trabajo de los hermanos Moldenhauer, Microsoft quedó encantado, así que acordaron que Cuphead sería un videojuego exclusivo para Windows y la Xbox One. Durante la convención de videojuegos E3 de 2014, los de Redmond presentaron el tráiler al público que quedó encantado con la complicada jugabilidad y el diseño artístico.

Los creadores de Cuphead se comprometieron a completar la versión final de su videojuego en 2015. Por ese motivo, decidieron renunciar a sus trabajos para dedicarse por completo al proyecto. Incluso la esposa Chad Moldenhauer (que en ese momento se encontraba embarazada) se unió a StudioMDHR, creando algunos dibujos y bocetos.

A pesar de que recibían apoyo de parte de Microsoft, no era suficiente para contratar más personal que les permitiera terminar el videojuego en el tiempo pactado. Por ese motivo, los hermanos Moldenhauer se vieron en la obligación de hipotecar sus casas y solicitar un préstamo al banco. Con ese dinero, finalmente pudieron ampliar el equipo.

En 2015, StudioMDHR ya estaba conformado por 8 personas, quienes no solo ayudaban en la complicada animación hecha a mano, también aportaban nuevas ideas que fueron incluidas en el videojuego. A pesar del aumento de personal, los hermanos Moldenhauer recién pudieron completar el videojuego en setiembre de 2017.

Cuphead se vuelve un éxito mundial

El lanzamiento de Cuphead en Windows y Xbox One fue un rotundo éxito, debido no solo a su excesiva dificultad (que hacía recordar a los juegos retro), también a sus diseños inspirados en las caricaturas de antaño. En 2020, este videojuego ya había vendido seis millones de copias, siendo uno de los títulos más exitosos en las plataformas de Microsoft.

El éxito de Cuphead hizo que otros gigantes de la tecnología (como Sony, Nintendo y Apple) contactaran a StudioMDHR, ya que también quería que su videojuego esté en sus plataformas. Los hermanos Moldenhauer aceptaron y así es como su trabajo llegó a otras consolas como Nintendo Switch, PS4, PS5 y el sistema operativo macOS.

Debido al éxito de Cuphead, sus desarrolladores lanzaron un DLC en 2022 titulado "The Delicious Last Course", el cual añadía más retos, ya que se agregaban más niveles y jefes, incluso un nuevo personaje jugable. Ese mismo año, Netflix presentó 'The Cuphead Show!', una serie animada inspirada en el juego que ha tenido 3 temporadas.