¿Por qué Microsoft vendió sus acciones de Apple? Bill Gates sorprende con su confesión

Microsoft y Apple son dos gigantes tecnológicos que, en la actualidad, no mantienen una gran rivalidad, ya que la compañía de Bill Gates se ha enfocado principalmente en el desarrollo de Windows y otros softwares, mientras que la empresa fundada por Steve Jobs ha centrado sus esfuerzos en el diseño y la comercialización de diversos productos, como el iPhone, iPad, Macbook, entre otros.

Lo que muchos no recuerdan es que esta relación no siempre fue así. Hace algunas décadas, ambas compañías eran rivales e incluso existía cierta enemistad entre sus fundadores. Sin embargo, eso no impidió que Microsoft adquiriera acciones de Apple, luego de invertir millones de dólares. Pero en lugar de conservarlas hasta la actualidad, Bill Gates decidió venderlas pocos años después.

¿Por qué Microsoft tenía acciones en Apple?

Luego de que Apple despidiera a Steve Jobs en 1985, la compañía de la manzana mordida atravesó momentos bastante complicados, incluso estuvo al borde de la bancarrota. Por fortuna, los de Cupertino volvieron a contratar a su icónico fundador, quien implementó varias estrategias clave para evitar la quiebra. Una de las más inesperadas fue una alianza con su entonces rival, Microsoft.

Durante una conferencia en 1997, Steve Jobs presentó a Bill Gates y anunció que trabajarían junto a Microsoft, empresa que había invertido 150 millones de dólares y se había hecho acreedora a acciones preferentes sin derecho a voto, es decir, los de Redmond no podían opinar en las decisiones de Apple, pero si tendrían beneficios económicos si la compañía prosperaba.

Para muchas personas, resultó extraño que Microsoft ayudara a Apple, ya que ambas empresas eran rivales, debido a que estaban enfocadas en el mercado de computadoras. Lo cierto es que no fue un acto altruista de Bill Gates, sino una estrategia para proteger su propia compañía que estaba siendo investigada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) por prácticas monopólicas.

Al ayudar a mantener con vida a su competencia, Bill Gates evitaba que las autoridades estadounidenses lo obligaran a dividir su empresa, ya que los usuarios seguirían teniendo una alternativa a sus productos. Además, como parte del acuerdo, Microsoft impuso que Internet Explorer fuera el navegador predeterminado en las computadoras de Apple, aunque el trato solo duraría unos años.

¿Por qué Microsoft vendió esas acciones de Apple?

Durante varios años, Microsoft fue accionista de Apple; sin embargo, eso cambió el 2003, cuando los de Redmond anunciaron que venderían todas sus acciones por aproximadamente 550 millones de dólares. De haberlas conservado hasta la actualidad, el valor superaría los 202 509 millones. ¿Por qué lo hicieron? Bill Gates respondió a esa interrogante y sorprendió a miles con su confesión.

En su libro "Código fuente: Mis inicios", Bill Gates revela no estar arrepentido de haber invertido 150 millones de dólares en Apple, dinero que salvó a la compañía de la manzana de la bancarrota. De lo que si se arrepiente fue haber vendido las acciones. "Ojalá hubiéramos mantenido ese 5% de participación", indicó el empresario estadounidense.

No obstante, Bill Gates resalta que lo hicieron por una razón de peso: evitar que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos volviera a investigarlos e iniciara un juicio por presunto monopolio. "Estábamos preocupados por todo tipo de temas antimonopolio. Lo vendimos por lo que ahora parece nada", recalcó Bill Gates.