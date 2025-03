¿Por qué no debes instalar Truecaller, Getcontact, CallApp, entre otras apps que identifican llamadas desconocidas?

Miles de personas en todo el mundo sufren con las molestas llamadas SPAM, que suelen interrumpirlos en los momentos más inoportunos. Mientras algunos responden con la esperanza de que sea un amigo, familiar o compañero de trabajo, otros han optado por ignorarlas por completo, conscientes de que, en muchos casos, la comunicación se corta apenas contestan.

Para contrarrestar este problema, han surgido varias aplicaciones como Truecaller, Getcontact y CallApp, que funcionan como identificadores de llamada. Estas herramientas pueden indicarte si el número que está llamando pertenece a una persona real o si se trata de SPAM. Aunque su efectividad es innegable, muchos expertos en ciberseguridad recomiendan no instalarlas.

¿Por qué no es recomendable instalar Truecaller y otros identificadores de llamada?

Los identificadores de llamada, presentes en Play Store y App Store, han ganado mucha popularidad, ya que, además de revelarte quién está tratando de comunicarse contigo, ofrecen diversas herramientas adicionales. Por ejemplo, permiten bloquear llamadas entrantes de números que no estén en tu agenda, conocer cómo te han guardado tus contactos, entre otras funciones.

Lo que los desarrolladores de Truecaller, Getcontact, CallApp, entre otras aplicaciones similares, no suelen mencionar es cómo nutren su base de datos: lo hacen a partir de la información privada de sus propios usuarios. Muchos de ellos desconocen que, al instalar estas apps, están permitiendo que sus datos personales sean utilizados por estas empresas.

Por ejemplo, al descargar Truecaller en tu celular, la aplicación te pedirá que aceptes varios permisos para poder funcionar correctamente, de lo contrario, no podrás usarla. Uno de estos permisos es el acceso a tu lista de contactos, es decir, estás aceptando que guarden los números telefónicos de tu papá, mamá, hermanos, amigos u otras personas sin su consentimiento.

Kaspersky, una famosa empresa de ciberseguridad, advirtió sobre los peligros de instalar identificadores de llamada en nuestros smartphones. “Cuando aceptas los términos, no solo transfieres tus datos personales a la aplicación, sino también los de tus compañeros y amigos”, indican. Además, advierten que estas empresas podrían comercializar esa información sin necesidad de solicitar tu consentimiento.

Aunque los desarrolladores de estos identificadores aseguran que no comercializarían la información de los usuarios, lo cierto es que esa data no está completamente segura. Según PacoWeb, especialista en temas tecnológicos, la empresa True Software Scandinavia AB, creadora de Truecaller, fue víctima de un hackeo en 2018, lo que provocó que millones de números telefónicos terminaran en el mercado negro.

¿Cómo borrar tus datos de Truecaller y otras apps similares?

Muchos usuarios de Truecaller, Getcontact, CallApp, entre otras apps similares, piensan que desinstalando la aplicación de sus celulares para eliminar su información de la base de datos de estas empresas. Sin embargo, la realidad es diferente: los números que proporcionaste seguirán en su poder a menos que envíes una solicitud específica para que los eliminen.

Truecaller, por ejemplo, ofrece una herramienta que permite darse de baja de su base de datos, a la cual puedes acceder entrando a este link. Aunque la página está en inglés, el proceso es sencillo: solo debes pulsar el botón "No, I want to unlist", ingresar tu número telefónico con el código de tu país y confirmar la solicitud. En un plazo de 24 horas, toda tu información será eliminada de sus registros.