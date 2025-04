Adiós Meta AI, la nueva 'cadena viral' que circula en Facebook: ¿por qué es un error compartirla?

La llegada de Meta AI, la inteligencia artificial desarrollada por Meta, ha generado preocupación a miles de usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram, las aplicaciones más famosas de la compañía de Mark Zuckerberg. La mayoría busca una forma de desactivarla, sin saber que (al menos por ahora) es una opción imposible, ya que se trata de una función nativa.

No obstante, en las redes sociales han empezado a circular supuestos trucos que prometen deshabilitar Meta AI. También acaba de viralizarse una falsa cadena que muchas personas, sobre todo adultos mayores, están copiando y pegando en sus muros de Facebook, creyendo que así evitarán que la inteligencia artificial acceda y robe su información.

¿Qué dice la cadena viral que circula en Facebook?

Si tienes una cuenta de Facebook, es muy probable que hayas visto que un amigo, familiar, compañero de trabajo u otra persona en tu lista de contactos ha compartido un extenso mensaje que comienza con la frase "Adiós Meta AI". En este texto, se recalca que no otorgan permiso a la compañía para usar su información y se invita a otros usuarios a hacer lo mismo.

Para darle cierta “validez” a la cadena, se afirma que un abogado (cuyo nombre no se menciona) recomendó realizar ese post, argumentando que Meta se ha convertido en una empresa pública y que, por ello, todos sus usuarios deben compartir el mensaje (al menos una vez) para no enfrentar posibles consecuencias legales. Te mostramos el texto que circula en Facebook.

"Adiós Meta AI. Tenga en cuenta que un abogado nos aconsejó poner esto, si no hacerlo podría tener consecuencias legales. Dado que Meta es ahora una entidad pública, todos los miembros deben publicar una declaración similar. Si no publicas al menos una vez, asumirás que no te importa que usen tu información y fotos. No doy permiso a Meta ni a nadie más para usar ninguno de mis datos personales, información de perfil o fotos. Copiado y pegado".

Así luce la cadena viral. Foto: captura de Facebook

Vale resaltar que la falsa cadena viral no solo está siendo compartida por personas de habla hispana, ya que también circula una versión en inglés. De hecho, algunos usuarios de Latinoamérica y España están publicando ambas versiones, creyendo que así será más eficaz, ya que está escrita en el idioma que se usa en Estados Unidos, país de origen de Meta. Aquí te la dejamos:

"Goodbye, Meta AI. Please note that a lawyer advised us to post this; failure to do so could have legal consequences. Since Meta is now a public entity, all members must post a similar statement. If you don't post at least once, they'll assume you're fine with your information and photos being used. I don't give Meta or anyone else permission to use any of my personal data, profile information, or photos. Copy and paste".

La cadena también está compartiéndose en inglés. Foto: captura de Facebook

¿Por qué es un error compartirla?

Las cadenas no son algo nuevo; existen desde mucho antes de que surgieran redes sociales como Facebook. Cuando estaba de moda MSN Messenger, por ejemplo, circulaba un correo electrónico que advertía que, si no lo reenviabas a al menos 10 amigos, tu cuenta dejaría de ser gratuita. Como era una herramienta muy popular en ese entonces, muchos usuarios lo compartían sin cuestionarlo.

No obstante, esa cadena (al igual que muchas otras que circulan por internet o se comparten por WhatsApp) es totalmente falsa y solo busca viralizar un bulo. Al examinar el mensaje difundido en Facebook, es fácil notar varios errores, como la afirmación de que Meta se ha convertido en una empresa pública, lo cual es incorrecto, ya que sigue siendo una entidad privada controlada por Mark Zuckerberg.

Cuando creaste una cuenta en Facebook, Instagram o cualquier otra red social, aceptaste unos términos y condiciones que muchos no suelen leer. Es un error pensar que puedes revocar esos permisos o modificarlos simplemente publicando un mensaje en tu perfil. Por eso, compartir la cadena no tendrá ningún efecto legal, lo único que lograrás es volverte blanco de burlas por parte de tus contactos.