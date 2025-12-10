Durante una transmisión en vivo del programa por stream, Juliana Oxenford y Rosa María Palacios hicieron un balance de los sucesos que marcaron el 2025 y, en un momento, decidieron dedicar un segmento para recordar el legado del periodista Jaime Chincha, quien falleció el 7 de septiembre. "Una de las cosas más tristes que nos ha pasado este año", precisó Rosa María.

Las conductoras recordaron con cariño a Jaime y contaron cómo recibieron la noticia. “Cuando nos enteramos, no lo podíamos creer”, señaló Juliana. Por su parte, Rosa María comentó que, cuando la llamaron para informarle lo sucedido, le resultó muy difícil comprender la situación. “No entendía de qué me estaban hablando; yo había estado con él la semana pasada”, afirmó.

Juliana Oxenford y Rosa María Palacios compartieron algunos de sus recuerdos con Jaime Chincha

Rosa María comentó que Jaime fue muy feliz durante la pandemia, ya que disfrutaba mucho del servicio social y solía conmoverse con los casos o situaciones que presenciaba. Además, señaló que su agudeza periodística hará falta en esta nueva contienda electoral. "Yo creo que en esta campaña lo vamos a extrañar mucho".

Entre otros recuerdos, Juliana que solían reír mucho juntos, puesto que compartían una larga amistad desde la época universitaria, pues cuando ella ingresó, Jaime estaba por terminar la carrera y se enamoró de una compañera de su grupo.

Juliana señaló también que el experiodista de Canal N le gustaba cantar, aunque no se le daba bien. Sin embargo, con el tiempo, mostró una gran mejora. “Se consiguió un coach vocal, no sé, pero tiene videos donde canta súper bonito”, comentó. En esa misma línea, Rosa María recordó el día de su velorio porque la hija de Jaime puso a su papá cantando. "Lindo, lo más conmovedor".