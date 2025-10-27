Luego de más de 180 episodios al aire, el popular programa por streaming 'Good Time' llegó a su fin. El anuncio fue realizado por José Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, quien confirmó que el espacio concluirá tras una exitosa etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.

El formato, que se transmitía a través de plataformas digitales y había logrado consolidar una sólida comunidad de seguidores a quienes los conductores apodaron cariñosamente “la manada”, se destacó por su estilo espontáneo, el gran humor habitual y las conversaciones sinceras entre los anfitriones.

Ante ello, los tres conductores colocaron en sus historias de Instagram: "Gracias Manada" junto a un corazón de color naranja. Una significativa despedida que dejó sorprendidos a muchos de sus fans, quienes no esperaron el fin de 'Good Time'.

Laura Spoya a través de su cuenta en Instagram se despidió de los seguidores de Good Time.

Good Time sale del streaming, anunció José Rodríguez 'Pelao'

Tras el anuncio del fin del programa 'Good Time', el productor, Abneer Robles, posteó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram (abneerrobesy) donde aparecen los conductores: Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. En redes sociales, muchos seguidores expresaron su sorpresa e incluso su incomodidad, señalando que el espacio dejará un vacío en su horario habitual.

Recordemos que el programa 'Good Time' se estrenó en 2024, cuando su productor, Abneer Robles, tuvo la idea de reunir a Mario Irivarren, conocido por su participación en programas de competencia, y a Laura Spoya, ex Miss Perú. Además, en un principio, se consideró incluir al periodista deportivo ‘Flaco’ Granda; sin embargo, la propuesta fue replanteada y finalmente se incorporó al creador de contenido Gerardo Pe, completando así el equipo que dio vida al podcast.