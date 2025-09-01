HOYSuscripcion LR Focus

¿Retomaron su relación? Gerardo Pe sorprende con románica foto con música de Danny Ocean y Roxana Molina responde: "Mi 2025 pinta bonito"

Gerardo Pe sorprende a seguidores con tierna historia en Instagram, donde se aprecia a una mujer de espaldas sobre la arena, junto al mar. Como fondo musical, eligió la canción 'Corazón', de Danny Ocean.

Gerardo Pe sorprende con tierna fotografía en su cuenta oficial de Instagram.
¿Ya volvieron? Gerardo Pe ha sorprendido a todos sus seguidores con misteriosa fotografía en su cuenta oficial de Instagram. En su historia posteada se observa a una mujer de espaldas sobre la arena y fondo el hermoso mar azul de Brasil.

El post no ha pasado desapercibido, sobre todo por la música de fondo que el streamer colocó. 'Corazón' de Danny Ocean fue la elegida para amenizar su historia de Instagram. Pero, la respuesta de la influencer Roxana Molina, ha reavivado aún más los rumores de nuevamente una posible relación.

Historia de Gerardo Pe en Instagram. Foto: Gerardo Pe.

PUEDES VER: Gerardo Pe se incomoda con productor de 'Good Time' por broma sobre su relación con Roxana Molina: “Muy desatinado”

Roxana Molina responde y enciende las redes: "Mi 2025 pinta bonito"

Luego del post que realizó Gerardo Pe en su cuenta oficial de Instagram que podría ser dirigido hacia Roxana Molina, su respuesta no se ha demorado. Hace unas horas, también a través de cuenta oficial, Molina colocó la frase, "Mi 2025 pinta bonito :)".

Pero otro de los detalles que no ha pasado nada desapercibido es la música de fondo, porque también fue usada por Gerardo Pe. Ambas historias en Instagram coinciden con la misma música de Danny Ocean, 'Corazón'.

Historia de Roxana Molina en Instagram. Foto: Roxana Molina.

Aunque, aún no lo han confirmado oficialmente de una aparente relación. Es importante precisar que ambos influencers que han tenido un pasado junto, incluso con rumores de matrimonio.

