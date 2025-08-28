HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Streamers

AstroMood: Jhan Sandoval conducirá programa de OtroMood sobre la astrología, el tarot y más

OtroMood contará con un programa especializado en astrología y la espiritualidad, orientado para el público de las plataformas digitales en Perú. Averigua cuál será su horario semanal.

Jhan Sandoval será el conductor del programa AstroMood, que se transmitirá en el canal OtroMood.
Jhan Sandoval será el conductor del programa AstroMood, que se transmitirá en el canal OtroMood. | Foto: composición LR

AstroMood será el programa en vivo del canal OtroMood dedicado al tarot, las energías y lo paranormal. Con la conducción del reconocido astrólogo Jhan Sandoval, se busca atraer a un público interesado en el esoterismo mediante entrevistas, consultas en vivo del público y reacciones.

De esta manera, los usuarios podrán preguntar por lo que les depara el universo según su signo zodiacal. Los más de 15 años de experiencia de Jhan Sandoval ayudarán a resolver los misterios de las cartas y a profundizar en sus mensajes. Por tanto, OtroMood contará con un streaming que resaltará en el mundo espiritual y místico del Perú.

PUEDES VER: Otro Mood: el nuevo canal de streaming peruano que estrena 4 programas a partir del 1 de septiembre

lr.pe

¿Cuál será el horario de AstroMood con Jhan Sandoval?

AstroMood será transmitido de lunes a viernes a partir de las 9:00 a. m. El programa, dirigido por Jhan Sandoval, tendrá una duración de 80 minutos y abarcará temas como magia blanca y negra, rituales energéticos, constelaciones familiares, reacción a tendencias virales y desmitificación de mitos esotéricos.

Cabe recordar que Jhan Sandoval es un astrólogo y tarotista peruano con más de 15 años de experiencia. Conocido por sus lecturas en vivo en redes sociales, combina saberes esotéricos con un enfoque accesible y cercano. Su estilo directo y empático lo ha convertido en una voz reconocida en el mundo espiritual y místico del país.

PUEDES VER: ¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

lr.pe

Redes sociales de Jhan Sandoval

El público peruano puede seguir al famoso astrólogo peruano a través de sus diferentes redes sociales para mantenerse al tanto de lo último del mundo espiritual y de AstroMood.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

LEER MÁS
Hora espejo 2:22: ¿qué significa cuando la ves en el reloj?

Hora espejo 2:22: ¿qué significa cuando la ves en el reloj?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

LEER MÁS
Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

LEER MÁS
Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

LEER MÁS
Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Streamers

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota