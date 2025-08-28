AstroMood: Jhan Sandoval conducirá programa de OtroMood sobre la astrología, el tarot y más

Jhan Sandoval será el conductor del programa AstroMood, que se transmitirá en el canal OtroMood. | Foto: composición LR

Jhan Sandoval será el conductor del programa AstroMood, que se transmitirá en el canal OtroMood. | Foto: composición LR

AstroMood será el programa en vivo del canal OtroMood dedicado al tarot, las energías y lo paranormal. Con la conducción del reconocido astrólogo Jhan Sandoval, se busca atraer a un público interesado en el esoterismo mediante entrevistas, consultas en vivo del público y reacciones.

De esta manera, los usuarios podrán preguntar por lo que les depara el universo según su signo zodiacal. Los más de 15 años de experiencia de Jhan Sandoval ayudarán a resolver los misterios de las cartas y a profundizar en sus mensajes. Por tanto, OtroMood contará con un streaming que resaltará en el mundo espiritual y místico del Perú.

¿Cuál será el horario de AstroMood con Jhan Sandoval?

AstroMood será transmitido de lunes a viernes a partir de las 9:00 a. m. El programa, dirigido por Jhan Sandoval, tendrá una duración de 80 minutos y abarcará temas como magia blanca y negra, rituales energéticos, constelaciones familiares, reacción a tendencias virales y desmitificación de mitos esotéricos.

Cabe recordar que Jhan Sandoval es un astrólogo y tarotista peruano con más de 15 años de experiencia. Conocido por sus lecturas en vivo en redes sociales, combina saberes esotéricos con un enfoque accesible y cercano. Su estilo directo y empático lo ha convertido en una voz reconocida en el mundo espiritual y místico del país.

Redes sociales de Jhan Sandoval

El público peruano puede seguir al famoso astrólogo peruano a través de sus diferentes redes sociales para mantenerse al tanto de lo último del mundo espiritual y de AstroMood.