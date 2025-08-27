➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 28.
Hoy, 28 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto?
- Aries: Trabajarás con una persona muy disciplinada. Tienes que exigirte al máximo para que puedan avanzar y tener éxito en la gestión. En el amor, tu pareja empieza a ceder. Día de reconciliación.
- Tauro: Cuidado con robos o pérdidas, no te confíes de ninguna transacción financiera. Todo supervísalo al detalle. En el amor, decir las cosas sin pensarlas podría traer conflicto. Mantén la calma.
- Géminis: Has descuidado muchos asuntos domésticos o familiares. Hoy le darás todo el tiempo necesario a los tuyos, especialmente te dedicarás a atender asuntos ligados a niños o adultos mayores.
- Cáncer: No presiones tanto a esa persona. Forzarla a reconocer errores que considera no ha tenido podría traer conflictos que compliquen más la situación. Espera, el tiempo la hará recapacitar.
- Leo: Tienes que ir diciendo lo que te incomoda y no reprimir todo lo que sientes. Hacerlo te llevaría a acumular emociones negativas que luego te lleven a estallar. Exprésate y no te contengas.
- Virgo: Llegan a ti nuevas oportunidades laborales. Estás cerca de un gran cambio, pero no te precipites y evalúa bien el escenario antes de aceptar. En el amor, la rutina se está asomando, aléjala.
- Libra: Tu experiencia será reconocida por tu equipo laboral. Ha llegado el momento de hablar de ascensos o aumentos salariales. En el amor, dale tiempo a esa persona, siente que estás alejándote.
- Escorpio: No te adelantes ni hagas propuestas de sociedades cuando no estás seguro de comenzar nada aún. En el amor, buscarás a esa persona para disculparte. No te precipites y espera.
- Sagitario: Alguien podría reclamarte por abonos o pagos de dinero y deberás de mostrar evidencias que demuestren transparencia. En lo sentimental, olvida esas escenas y aprende a personar.
- Capricornio: Tienes en mente proyectos importantes que lograrás concretar si te mantienes perseverante. Ahora dominas más tus emociones y tu pareja sentirá el cambio. Tu relación se fortalecerá.
- Acuario: Te propondrán retomar proyectos que habías abandonado en el pasado. Ahora cuentas con más experiencias y herramientas para conducirlos con éxito. En el amor, día de unión y reconciliación.
- Piscis: Te sientes entusiasmado y con deseos de emprender nuevas ideas. No te precipites y controla tu emoción. Es posible que el optimismo no te permita ver los riesgos que lo nuevo implica.