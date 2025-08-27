HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 28.

Lee el horóscopo de hoy, 28 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 28 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 28 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto?

  • Aries: Trabajarás con una persona muy disciplinada. Tienes que exigirte al máximo para que puedan avanzar y tener éxito en la gestión. En el amor, tu pareja empieza a ceder. Día de reconciliación.
  • Tauro: Cuidado con robos o pérdidas, no te confíes de ninguna transacción financiera. Todo supervísalo al detalle. En el amor, decir las cosas sin pensarlas podría traer conflicto. Mantén la calma.
  • Géminis: Has descuidado muchos asuntos domésticos o familiares. Hoy le darás todo el tiempo necesario a los tuyos, especialmente te dedicarás a atender asuntos ligados a niños o adultos mayores.
  • Cáncer: No presiones tanto a esa persona. Forzarla a reconocer errores que considera no ha tenido podría traer conflictos que compliquen más la situación. Espera, el tiempo la hará recapacitar.
  • Leo: Tienes que ir diciendo lo que te incomoda y no reprimir todo lo que sientes. Hacerlo te llevaría a acumular emociones negativas que luego te lleven a estallar. Exprésate y no te contengas.
  • Virgo: Llegan a ti nuevas oportunidades laborales. Estás cerca de un gran cambio, pero no te precipites y evalúa bien el escenario antes de aceptar. En el amor, la rutina se está asomando, aléjala. 
  • Libra: Tu experiencia será reconocida por tu equipo laboral. Ha llegado el momento de hablar de ascensos o aumentos salariales. En el amor, dale tiempo a esa persona, siente que estás alejándote.
  • Escorpio: No te adelantes ni hagas propuestas de sociedades cuando no estás seguro de comenzar nada aún. En el amor, buscarás a esa persona para disculparte. No te precipites y espera.
  • Sagitario: Alguien podría reclamarte por abonos o pagos de dinero y deberás de mostrar evidencias que demuestren transparencia. En lo sentimental, olvida esas escenas y aprende a personar.
  • Capricornio: Tienes en mente proyectos importantes que lograrás concretar si te mantienes perseverante. Ahora dominas más tus emociones y tu pareja sentirá el cambio. Tu relación se fortalecerá. 
  • Acuario: Te propondrán retomar proyectos que habías abandonado en el pasado. Ahora cuentas con más experiencias y herramientas para conducirlos con éxito. En el amor, día de unión y reconciliación.
  • Piscis: Te sientes entusiasmado y con deseos de emprender nuevas ideas. No te precipites y controla tu emoción. Es posible que el optimismo no te permita ver los riesgos que lo nuevo implica.
