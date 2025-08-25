Streamer Sacha organizó extremo concurso que duró más de 10 horas en el que ganó 'Cristiano Ronaldo de Temu'. | Foto: Composición LR/SachaUzumaki.

El streamer Sacha organizó un concurso en el que ofrecía como premio regalar el 'Sacha móvil' y S/1.000, los participantes estuvieron más de 10 horas agarrando el vehículo con el objetivo de ganar. Precisamente, 'Cristiano Ronaldo de Temu' fue quien terminó ganando la extrema competencia.

Todo fue transmitido a través de su cuenta oficial de la plataforma Kick que estuvo toda la madrugada de este lunes 25 de agosto en directo. Aunque con mucho sueño, los organizadores tuvieron que aplicar el juego del 'Fu Man chu' para dar con el ganador.

Streamer Sacha organiza extremo concurso que duró más de 10 horas

El concurso del 'Sacha móvil' duró toda la madrugada de este lunes 25 de agosto. El premio motivó a los concursantes, sin embargo, solo quedaron 3 quienes pudieron resistir a la extrema competencia. En la etapa final quedaron: 'Cristiano Ronaldo', 'El Profe de box' y el mexicano 'Silencio'.

Como resultado, solo quedaron en juego 'Cristiano Ronaldo' y 'Silencio', quienes se disputaron el 'Sacha móvil' con el reconocido juego -Yan ken po-. La ronda quedó 5 a 3 en favor del influencer 'Cristiano Ronaldo de Temu'. El premio fue entregado al respectivo ganador junto con los S/1.000. Además, para el segundo puesto se le dio S/500.

¿Quién es Sacha?

Sacha, es un joven streamer peruano muy reconocido en la comunidad de Kick, aunque también en Facebook, Twitch y TikTok. Su nombre real es Carlos César y a lo largo de los años ha sabido posicionarse en el mundo del streaming debido a su estilo único.