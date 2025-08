El alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció que no estará presente en La Noche Dorada 2025 tras controversia con Rafael López Aliaga. | Foto: Composición LR/ Kick de Franco Vidal/ Andina

El alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció que no participará en 'La Noche Dorada 2025' de ElZeein. Así lo expresó durante una transmisión en su canal de Kick, donde explicó que le informaron que, por temas de auspiciadores, su presentación en el evento fue cancelada. “Zein, tu gente me invita a ‘La noche dorada’. Voy al Coliseo Dibós a realizar la práctica antes de la presentación y ahora ya no va”, mencionó.

Vidal indicó que conocía el motivo detrás de la cancelación de último minuto de su participación en 'La Noche Dorada 2025' y lo relacionó directamente con la controversia que tuvo con Rafael López Aliaga. “Zeein ha grabado con López Aliaga. Lo tengo clarísimo”, resaltó. A pesar de que le dijeron que podía asistir al espectáculo de boxeo entre streamers, Vidal aseguró que no lo hará. “Hay que tener palabra”, afirmó. Además, cuestionó la falta de seriedad al cancelar su participación a última hora.

¿Cuál es la controversia entre Franco Vidal y Rafael López Aliaga?

Esta controversia surge luego de que Franco Vidal denunciara en su canal de Kick que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pretendía aumentar la cantidad de paneles publicitarios en el distrito de Ate. “Y si ese es el motivo para distanciarme políticamente del señor Rafael López Aliaga, lo voy a hacer”, indicó.

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado tras lo dicho por el alcalde de Ate, Franco Vidal. Foto: Facebook de MML

En respuesta a lo dicho por el alcalde de Ate, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que señaló que, bajo ciertas ordenanzas, se había iniciado “un proceso de reordenamiento voluntario de elementos publicitarios en las pistas bajo competencia de la MML”. Además, indicó que reordenarán o retirarán las publicidades que no cumplan con las condiciones técnicas y que esta ordenanza fue comunicada a los alcaldes en enero y reiterada en mayo.