Esposa de Furrey revela que el youtuber fue internado en UCI: “No está tan bien, oren por él”

La angustia se apodera de los seguidores del youtuber Antonio Crespo, conocido como Furrey, tras confirmarse que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Javier Prado, luego de ser atropellado en La Victoria. Su esposa, Giselle Minchola, conocida en redes como Furreyna, compartió detalles sobre el estado actual del creador de contenido, pidiendo a sus seguidores que se unan en oración y envíen buenas energías para su pronta recuperación.

Esposa de Furrey revela que el youtuber está en UCI y pide oraciones:

A través de sus historias en Instagram, la pareja de Furrey relató con evidente tristeza el delicado estado de salud del influencer y pidió a sus seguidores que recen por él.

“A mí no me gustan las especulaciones y creo que a Toño tampoco le gustaría. Él ahorita se encuentra en UCI. Como les dije, no está tan bien, pero hoy día ya me vio y me reconoció, y eso es una buena señal”, declaró Giselle visiblemente afectada. Agradeció también al equipo médico que lo está atendiendo.

Giselle Minchola permanece atenta al estado de salud de su esposo, pues toda la familia del youtuber se encuentra en España. Foto: Instagram

Giselle aprovechó el espacio para agradecer a quienes les brindaron apoyo, aunque mencionó que los documentos del youtuber siguen desaparecidos. Como se sabe, Antonio Crespo es de nacionalidad española, por lo que es muy importante que cuente con su documentación. Pidió a quien tenga alguna prueba relacionada con el accidente que se comunique con el equipo de Todo Good. "Yo ahorita, tengo que ser fuerte, porque yo soy la que lo está viendo y tengo que ser fuerte para él", agregó.

Giselle Minchola pide respeto a usuarios tras accidente de Furrey

La esposa del comunicador audiovisual pidió con el corazón en la mano que las personas continúen enviando buenas energías a su esposo. Sin embargo, alertó que hay usuarios que están realizando comentarios negativos.

“Quiero decirles que si tienen un comentario negativo que hacer, por favor, no lo hagan, porque de verdad me hacen daño a mí y no solo a mí, porque toda su familia también lo ve. Prendan una velita por él y oren por él. Si no son religiosos, mándenle buena vibra. La necesita”, resaltó.