Magaly Medina quedó sorprendida ante las declaraciones de su ahijado, Antonio Pavón, quien se sentó el domingo 6 de julio en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. La urraca lamentó que durante su participación el torero tuviera fuertes declaraciones en presencia de su actual pareja, Joi Sánchez.

"Les hubiera dicho que Joi no se siente ahí. Porque si vas a hablar de tu pasado, de todas las mujeres con las que te acostaste, de las 1.000 o 2.000, no está bien que lo hagas frente a la persona que ahora ocupa un lugar especial en tu vida, con la que te has asentado", comentó Magaly Medina.

Antonio Pavón declaró que estuvo con más de 1.000 mujeres y Magaly dice que es irrespetuoso

El torero Antonio Pavón estuvo en 'El valor de la verdad', donde respondió una serie de preguntas que no se conocía. Una de ellas fue la pregunta número 9, (¿Has estado con más de mil mujeres?), la expareja de Sheyla Rojas, respondió que sí y el polígrafo sentenció con 'Verdad'.

Esto generó las opiniones de Magaly Medina, quien lo calificó de irrespetuoso, debido a que, la actual pareja de Pavón, Joi Sanchéz, estuvo escuchando sus anécdotas. "Yo noté su cara de (Joi Sanchéz). A mí sí me parece irrespetuoso hablar del paso delante de la persona con la que tú estás estableciendo ya tu futuro", comentó Magaly en su programa, 'Magaly TV La Firme'.

Antonio Pavón en El valor de la verdad confesó que le fue infiel a Sheyla Rojas

Antonio Pavón admitió que le fue infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín. El español y ex chico reality aseguró que ocurrió en un momento cuando la popular ‘shey shey’ era su ‘saliente’ y no una pareja netamente oficial. “A Andrea la vi desfilando en un evento. Era muy guapa, muy bonita. Me acerqué, le parecí bonito y existió la atracción. Hubo tragos, baile y pues se convirtió en una noche loca”, reveló Pavón en ‘El valor de la verdad’.