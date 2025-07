El youtuber español Antonio Crespo, conocido en mundo del streaming como Furrey, se encuentra internado en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) de la clínica Javier Prado, tras sufrir un grave accidente. Según el comunicado brindado por el programa 'Habla Good', el youtuber fue atropellado mientras se dirigía al set de grabación en su scooter. Ahora, su esposa, Giselle Minchola, compartió mediante su cuenta de Instagram la evolución del estado de salud del creador de contenido.

"No está tan bien, pero hoy día ya él me vio y me reconoció. Es una buena señal. Tiene un buen equipo de médicos y enfermeras que lo están cuidando (...) Yo hoy día le hablo. Le he dicho que mucha gente lo quiere y que él va a estar bien", explicó.