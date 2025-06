La Cobra expresó su indignación tras el empate de Boca Juniors ante el Auckland City: ''Nos metió gol un profesor''

El Mundial de Clubes vivió un inesperado giro con el empate entre Boca Juniors y Auckland City, resultado que eliminó al conjunto argentino en su debut. La reacción no tardó en llegar, y uno de los más enfurecidos fue La Cobra, quien lanzó duras críticas contra el rendimiento del equipo 'Xeneize'. Para el popular personaje, el resultado fue una vergüenza internacional.

¿Qué dijo el popular streamer sobre el pésimo rendimiento de Boca?

"Boca está eliminado del Mundial de Clubes", declaró La Cobra en un tono cargado de frustración, tras el empate 1-1 ante el modesto Auckland City. El partido, que estuvo marcado por las imprecisiones de los jugadores de Boca y la sorprendente solidez defensiva de los neozelandeses, significó el fin del sueño de los 'bosteros' en este torneo internacional.

Las críticas hacia el rendimiento de Boca no se hicieron esperar y La Cobra, con su característico estilo directo y sin filtros, no escatimó en palabras al analizar el desempeño de su equipo. "Un papelón con todas las letras, no le pudimos ganar a un equipo de albañiles, almaceneros y carpinteros de Nueva Zelanda". La Cobra agregó que la derrota, aunque no fue una derrota formal, representó una clara muestra de la debilidad de Boca en la competición. El empate fue, para él, una humillación.

"Cero idea de juego, treinta centros al área y no le pudimos ganar al peor equipo del torneo", expresó con evidente decepción. La Cobra criticó duramente el estilo de juego del conjunto dirigido por su entrenador, destacando que la falta de ideas claras en la cancha fue evidente, con más de treinta centros al área que no llegaron a generar el impacto esperado.

La indignación de que un jugador semiprofesional los haya privado del triunfo

El comentario más mordaz de la jornada vino cuando La Cobra dijo que el gol recibido en el empate no fue producto de una jugada elaborada ni de una gran acción ofensiva, sino de un error propio: "Nos metió gol un profesor", refiriéndose al entrenador del Auckland City, quien con pocos recursos y un enfoque táctico más ordenado, logró neutralizar a Boca y dejó a los argentinos fuera de la lucha por el título.

Este resultado no solo marca un fracaso en el Mundial de Clubes para Boca Juniors, sino también una oportunidad perdida para demostrar la grandeza de un club que, según sus seguidores, tiene mucho más para ofrecer. Sin embargo, la indignación de La Cobra refleja el malestar generalizado entre los fanáticos, quienes esperaban mucho más de su equipo en este torneo de elite.