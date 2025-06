Diana Sánchez visitó el set del streaming 'Good Time' para acompañar a Mario Irivarren y Gerardo Pe, y reemplazar a Laura Spoya, quien no pudo asistir al programa por un viaje de trabajo. La excombatiente aprovechó la transmisión para compartir con el público algunas anécdotas que vivió durante su participación en Combate. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la inesperada situación que pasó con un excompañero del reality show durante una cita romántica.

Según comentó la influencer peruana, Niko Ustavdich, conocido como el ‘Tiburón’ durante su participación en Combate, la invitó a salir a una discoteca; sin embargo, a las pocas horas, este la habría dejado en la pista de baile para irse con otra persona. La anécdota causó sorpresa en los conductores de 'Good Time' y en el público.

Diana Sánchez confiesa la incómoda situación que vivió con Niko Ustavdich durante una cita

Todo comenzó cuando el productor de 'Good Time', Abneer Robles, le consultó a Diana Sánchez si había involucrado sentimental con algunos de sus compañeros durante su tiempo en Combate. La influencer comentó que, aunque tuvo dos parejas con las que mantuvo una relación larga, intentó algo con Niko Ustavdich.

Sin embargo, esto solo habría durado unas cuantas horas, ya que, el día que la invitó a salir, la dejó en medio de la discoteca para ir a coquetear con otra chica. "Lo intenté con Niko Ustavdich, pero me duró 3 horas. Me invitó un día a salir. Salimos a una discoteca. Yo agarrada de la mano bien enamorada en que ya (se daba) volteo y estaba 'chapando' a otra el bas***", comentó la excombatiente.

"Ese día que me invitó me dijo: 'Voy a traer un trago'. Me quedo en la pista de baile. Y volteó y el desgr****** estaba en el bar gileando a una chica. Luego el regresa y yo le digo: 'No seas descarado'. Quedamos como 'brothers' y me fui", añadió.

Pese a este mal momento, reveló que nunca le guardó rencor y que, durante el programa, tenían una buena conexión. "Es buena onda. es muy chévere. Yo fresh. Osea entre coqueteo y chiste sí me parecía simpático. Me parecía encantador, pero era un pícaro", expresó.