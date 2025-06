La segunda edición del 'Celebrity Combat Perú' se celebró este jueves 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós, donde se enfrentaron creadores de contenido, streamers y personajes del espectáculo como Nico Ponce, Jenko Del Río, el chileno Jorge Aldoney y Emilio Jaime. Uno de los combates más esperados por los seguidores de 'Good Time' y 'Zalo' era la pelea entre Gerardo Pe' y Alonso Acuña.

Ambos streamers se encontraron en el ring para enfrentarse. Sin embargo, a pocos minutos de iniciar el primer round, Alonso Acuña sufrió una lesión y se dislocó el hombro izquierdo. Aunque el médico y el árbitro declararon que el creador no debía continuar con la batalla, el conductor de 'Zalo' pidió seguir el combate contra Gerardo Pe'.

Tras una tensa batalla, el árbitro dio por terminada la pelea, declarando un empate entre el conductor de 'Zalo' y 'Good Time'. Este resultado no solo causó indignación en el creador de contenido, sino también entre sus seguidores y compañeros del streamer, como Mario Irivarren, quien no dudó en acercarse a la mesa de los organizadores para dar su opinión.

"¿Cómo que empate? Hasta el c***. Yo no sé mucho de box, pero no sé qué ha visto estos jueces. Yo he visto un concierto de puñetes de Gerardo a Alonso ¿Cómo que empate? A ver explíquenme. Es reclamo", expresó el chico reality.

Organizadores de 'Celebrity Combat' se rectifican y declaran a Gerardo Pe' ganador de la pelea

Al finalizar el enfrentamiento entre Jeko del Río y Nico Ponce, los organizadores de 'Celebraty Combat' se rectificaron por el resultado del enfrentamiento entre ambos streamers y declararon a Gerardo Pe' como flamante vencedor del encuentro.

"Bueno, a decisión de los jueces, tenemos un ganador que fue oficialmente a los 30 segundos del primer round y es el señor Gerardo Pe", se escucha decir al presentador.

Tras recibir el premio, el conductor de 'Good Time' aprovechó para dejar unas palabras a sus seguidores y pidió respeto para el otro canal de YouTube, ya que solo fue una presentación y un show entre dos compañeros del medio.

"Gracias. En realidad ya ustedes saben quién ha ganado, pero no quiero que las comunidades (de seguidores) tiren 'hate'. Esto ha sido un espectáculo. Solo hubo malos entendidos. La gente ya se dio cuenta quién ganó. Alonso, hermano, de verdad, muchas gracias por aceptar la pelea", comentó Gerardo Pe'.