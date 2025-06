Mario Irivarren, el conocido influencer y chico reality de Esto es Guerra, emitió una alerta en el podcast Good Time, luego de denunciar un robo que sufrió el último fin de semana. El chico reality relató en su programa cómo delincuentes se transfirieron más de S/ 27.000 desde su cuenta bancaria con total impunidad. Luego de revelar los detalles del robo, expuso a los sospechosos, a través de tres váucher en los que figuran los nombres de las personas que recibieron los montos de dinero, y advirtió a los ladrones que tomaría todas las instancias necesarias para que el hecho no quede exento de castigo: “No saben que se metieron con la persona equivocada”.

En el programa Good Time, que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, Mario Irivarren compartió lo sucedido, detallando cómo su socio fue víctima de un robo el jueves 29 de mayo, previo al fin de semana del robo. De acuerdo con la versión de Irivarren, su colega fue drogado y abandonado en un parque tras abordar un taxi al salir de una discoteca, sin recordar nada de lo ocurrido, salvo el rostro del taxista. Este hecho luego estaría implicado en el robo que sufrió el chico reality el último sábado.

Mario revela que le robaron más de S/27.000 y expone a los sospechosos

En medio de la transmisión de Good Time, Mario Irivarren explicó las circunstancias que rodearon el robo de dinero. Según su relato, su socio fue víctima fue drogado por el taxista que tomó, tras salir de una discoteca el último jueves. El conductor habría accedido a su teléfono móvil. “Al estar en un estado de vulnerabilidad, me imagino que pudieron desbloquear su celular y tener acceso a cierta información”, relató Mario. Sin embargo, lo más alarmante de la situación fue la forma en que se ejecutaron las transferencias desde su cuenta: “Lo que no termino de entender es cómo logran transferir de una cuenta que necesita una clave dinámica, porque si bien él tenía acceso a la cuenta al igual que yo. Ni su celular ni el mío está configurado para transferir. Necesitas una clave dinámica que llega a un celular que no es ni el de él ni el mío, es el de una tercera socia. Ella es la única que tiene la capacidad de transferir”, reveló.

Lo más inquietante de la denuncia de Mario Irivarren es que las personas responsables del robo no se detuvieron en su intento por ocultar su identidad. De hecho, las transferencias fueron hechas hacia cuentas que pertenecen a Orellana Bastidas Fernando Jes y Valenzuela Pino Pedro Miguel. El primero recibió montos de S/ 230 y S/ 23.500, y al segundo se le transfirió S/4.000, sumando un total de S/27.730. Al contar con los nombres, con la ayuda de sus seguidores, Mario pudo identificar a los presuntos delincuentes.

“Estas operaciones las han hecho en el banco Interbank. Cuando publiqué esto, una persona en las redes me ayudó a ‘doxearlos’ y me pasó fotos, dirección, datos de todo. Cuando yo reenvié esa foto al grupo que tengo con mis socios. Mi socio me dice ‘ese señor’, el de esa foto, ‘hasta donde yo recuerdo es el taxista que me robó’”, señaló.

¿Qué medidas tomará Mario Irivarren tras sufrir robo?

El influencer no solo denunció públicamente el robo en Good Time, sino que también informó estar tomando las medidas necesarias ante las autoridades. Según detalló, este lunes 2 de abril se dirigió a presentar la queja formal ante el banco, que está llevando a cabo una investigación interna para aclarar cómo se pudieron realizar las transferencias desde su cuenta. Aunque el proceso puede demorar hasta tres semanas, Mario expresó que comunicará cómo vaya avanzando el caso a través de sus redes sociales, la televisión y el podcast que conduce.

Además, el chico reality hizo un llamado a la ciudadanía para que ayuden a identificar a los delincuentes y poner fin a la impunidad con la que operan estos criminales. “Lo bueno es que tenemos las cámaras de seguridad que nos permitirán ver la placa del taxi y dar con el paradero de estos delincuentes. Así que no creo que sea tan complicado dar con el paradero de las personas y llevarlas a una comisaría”, mencionó.

Irivarren aseguró que su objetivo es que este tipo de crímenes no queden impunes, alertando a la sociedad sobre la creciente ola de robos mediante el uso de taxis para drogar a sus víctimas, que indicó como un crimen usual que sufren varias personas al salir de la discoteca.

“Yo voy hacer toda la bulla mediática que sea posible aquí, en redes, en televisión, pero no voy a descansar hasta que las personas implicadas estén presas. Yo no sé si el banco me va devolver mi plata, sinceramente, eso es un tema aparte. Pero no quiero que estas personas sigan delinquiendo con total impunidad. Aquí hay una banda. Desde aquí a todos los medios, ayúdenme a difundir la noticia para poder dar con las personas que robaron”.