Cries in quechua afirma que sí habló mal de Jean Villon pero nunca lo discriminó: "Estuvo mal"

Tras el cierre del podcast Vibra Good, la influencer peruana Wendy de Cries in quechua rompió su silencio y se pronunció en redes sociales sobre los polémicos comentarios discriminatorios hacia Jean Villon. Según la excompañera de Ale Morey, aunque admitió que no deseaba al tiktoker dentro del streaming y que habló mal de él junto al Sr. Pollito, aseguró que nunca mencionó que el creador de contenido no sabía leer ni que lo calificó de 'aspiracionista' por ser pobre.

Aunque aceptó que fue un error hablar mal de una persona que acababan de conocer a sus espaldas, indicó que ya pudo disculparse con Jean Villon. Asimismo, aseguró que, el motivo principal por el que se tomó la decisión de cerrar el streaming por el hate que recibieron en los primeros episodios y que el ambiente laboral se tornó desagradable.

"Sobre el comentario piloto con Jean Villon, Ale y Sr. Pollito; sí, es cierto. Al Sr. Pollito y a mí no nos cayó bien Jean. No fluimos, no conectamos. Incluso lo hablamos en persona y por chat. ¿Estuvo mal que dos amigos 'rajaran' de alguien que acaban de conocer? Sí, estuvo mal porque fue muy prejuicioso de nuestra parte. Sí, hablé mal de Jean Villon, pero nunca dije algo clasista ni racista a su persona (...) Admito que fue un error, pero nunca quise dañar a nadie", explicó Wendy.

Cries in quechua se pronuncia sobre la salida del Sr. Pollito a Vibra Good

Aunque el 'Pelao' confirmó que el podcast Vibra Good ya no iba más, tras solo tres semanas de su estreno, Cries in quechua compartió cuál fue el verdadero motivo por el que, semanas antes, el Sr. Pollito abandonó el streaming. Según la influencer, el ambiente entre ella y Ale Morey se había vuelto desagradable debido a los comentarios malinterpretados por parte del creador de contenido.

Por ello, y tras arreglar sus diferencias, se tomó la decisión de retirar del programa al Sr. Pollito. "En la primera semana (del podcast) el Sr. Pollito me contaba que Ale hablaba mal de mí y a Ale le decía que yo hablaba mal de ella. Eso hizo que el ambiente laboral no fuera desagradable (...) Afrontamos el tema (con Ale) y nos enteramos de que todo fue un teléfono malogrado. Ambas salimos muy heridas de esto. Debimos hablar con el Sr. Pollito, pero no lo hicimos. Hablamos con los encargados del programa porque no queríamos continuar el podcast con el Sr. Pollito y ahí se decide que el programa continuaría, pero sin él", señaló.