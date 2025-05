El influencer Sr. Pollito decidió romper su silencio luego de que Jean Villon lo acusara públicamente de haber realizado comentarios racistas y clasistas en su contra. Según explicó el exconductor de Vibra Good, jamás comentó nada relacionado sobre la falta educación del tiktoker ni hizo referencia a su situación económica. Asimismo, aseguró que dichas acusaciones fueron mentiras creadas por Wendy de Cries in quechua y compartió los mensajes que tuvo por WhastApp con la influencer, en los cuales le reclama sobre el tema.

"Yo no dije nada de eso (que Jean era pobre y que no leía). Yo recién leo hace tres años. Todo esto es incongruente por el tipo de contenido que vengo publicando desde hace varios años. Incluso va en contra de lo que yo pienso. Yo ya hablé con Jean y llegamos a la conclusión que toda esa información que le llegó no la dije yo, sino Cries in Quechua. Esto fue la gota que colmó el vaso. Osea ella, no contenta con que yo haya salido del programa, siguió esparciendo información errónea sobre mí", indicó el Sr. Pollito en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Sr. Pollito expone chats con Cries in quechua

Tras su conversación con Jean Villon, el Sr. Pollito encaró a la influencer de Cries in Quechua por esparcir rumores falsos. Sin embargo, y según mostró en las imágenes, la influencer indicó que todo se trató de un 'malentendido' y negó haber hecho tales acusaciones en su contra.

"¿No le dijiste a Jean que yo no lo acepté en el programa (Vibra Good) porque pensé que era pobre y no sabía hablar, cuando en realidad fue porque no fluyó (la conversación durante la entrevista) el programa ese día?" le pregunta Sr. Pollito a Cries in Quechua.

"¿Quién habló de qué? ¿Quién dijo que Jean era pobre? Nuevamente, estoy sintiendo un teléfono malogrado. Nunca dije eso", le respondió la influencer.