Youtuber Tobi denuncia el robo de todos sus equipos en su propia casa: “Nos han dejado sin trabajo”

El youtuber peruano conocido como Tobi denunció públicamente que fue víctima de un robo en su propio hogar, hecho que lo dejó sin los equipos que utilizaba para la producción de sus contenidos. En una reciente entrevista, compartida en TikTok, el creador de contenido expresó su profunda tristeza y frustración, ya que los equipos sustraídos fueron adquiridos con mucho esfuerzo a lo largo de su carrera en redes sociales.

Youtuber Tobi denuncia robo de todos sus equipos

“Nos han dejado sin trabajo”, lamentó, dejando ver el duro impacto que este asalto tuvo no solo en su labor creativa, sino también en su estabilidad emocional y financiera. Según detalló, el robo ocurrió cuando él no se encontraba en casa. Al regresar, notó que la puerta fue forzada y, al ingresar, descubrió que habían desaparecido computadoras, cámaras y otros dispositivos esenciales para la grabación y edición de sus videos.

Lo más alarmante fue que su perrita se encontraba escondida, temblando de miedo. Tobi sospecha que el animal fue agredido por los delincuentes durante el asalto, lo que le generó aún más preocupación. “Parece que la habían golpeado”, relató visiblemente afectado.

La situación se volvió aún más crítica cuando confesó que debido al robo no solo perdió sus herramientas de trabajo, sino que también se vio obligado a liquidar al equipo que lo apoyaba en sus proyectos, ya que no cuenta con los recursos para seguir pagando sus sueldos.

“Yo me hice una deuda que tengo que pagar”, explicó, reconociendo que además de las pérdidas materiales, ahora enfrenta una fuerte presión económica. A pesar de todo, afirmó con determinación que no se dará por vencido y que buscará la forma de salir adelante. “Ya no me siento seguro, me siento vigilado”, confesó Tobi, al contar cómo este hecho ha afectado también su sentido de tranquilidad en su propio hogar.

Organizará eventos para recuperarse y volver a crear contenido

La sensación de inseguridad lo llevó a tomar medidas de precaución, pero también lo impulsó a buscar formas de recuperar parte de lo perdido. En ese sentido, anunció que realizará una serie de eventos y actividades con el fin de recaudar fondos para poder reiniciar sus proyectos y reconstruir su espacio de trabajo. Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores para que lo apoyen en esta difícil etapa.

Tobi confía en su comunidad digital y en el talento que lo ha llevado a construir una sólida carrera en redes sociales. “Tenemos talento y no se roba”, enfatizó, asegurando que, a pesar del golpe, su pasión por crear contenido sigue intacta. Pidió comprensión y respaldo, recordando que detrás de cada canal de YouTube hay esfuerzo, sacrificios y, en su caso, muchas ganas de seguir adelante.